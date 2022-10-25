據VOA美國之音報導，由英國獨立調查公司「輿觀調查網」以「輿觀－劍橋全球主義項目」名義所作的民調發現，中國過去四年在國際上，特別是在西方聲譽一落千丈，而且如果北京以武力攻佔台灣，全球多地民眾都支持向台灣提供某種形式的國際支持。

就台灣問題上，在進行民調的所有國家中，大多數受訪者認為，如果中國使用武力吞併台灣，「其他國家應該向台灣提供援助」支持者的比例分別為英國51％、澳洲62％、美國52％、瑞典55％、丹麥51％、印度51％、日本55％、肯尼亞63％與尼日利亞60％。

此外，民調顯示美國在世界上的領導地位明顯得更受歡迎。以德國為例，今年有62％受訪者表示更願意美國而非中國成為世界政治中最強大的力量。該比例在2019年只有43％；英國支持美國領導地位的受訪者比例也從2019年的52％，上升到67％。

據英國《衛報》的報導，此次民調與該機構2019年首次民調相比，中國在全球的聲望已經出現戲劇性的大幅滑落，在有些國家中，認為中國在國際上扮演積極角色的民眾比例居然流失了高達一半。

但調查也發現12個非西方國家中有9國大多數受訪者對中國在世界上的作用持積極看法。包含墨西哥對中國持積極看法的人從去年50％，上升到今年59％；埃及和沙烏地阿拉伯也分別從去年的47％、41％上升到今年的57，在泰國、肯尼亞和尼日利亞也出現同樣的情況。