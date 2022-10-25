不少人看到長輩在路邊兜售，都會捧場，一名男網友表示，今日凌晨看到一名婆婆在路邊賣花，他拿出身上僅有的千元鈔票，向婆婆買了一束100元的花，豈料婆婆下秒從左右口袋掏出至少2萬元的鈔票，令他驚呆地說，「婆婆比我還有錢」，貼文引發網友爆笑。

原PO今（25）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，今日凌晨下班回家路上，在路口看到賣花的婆婆，單薄的身影讓他起了憐憫心，他向婆婆買了一束100元的花，但他身上只有一張千元鈔票，他問對方「有錢可以找我嗎？」婆婆面帶微笑地說有。

沒想到婆婆下秒從左邊口袋掏出一大疊千元鈔票後，又從右邊拿出大把百元鈔票，目測至少有2萬元，令原PO看傻眼說，「我心裡都要哭了，因為婆婆比我還有錢」。

故事結局令大批網友笑翻，「很多婆婆賣東西，都是賣興趣的啦」、「婆婆可能身價千萬」、「笑死！還是你想換跑道」、「阿婆有好幾間房，是閒來無事才賣花」、「阿婆做興趣的啦」、「阿婆賣過鐵蛋、壽司，多少有點本錢」。對此原PO也再度更新貼文說，「當下站在婆婆面前，我真的覺得我好渺小，婆婆根本是理財大師」。