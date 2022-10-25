吳婦向警方表示，當天急著出門，就把錢隨意塞進外套，發現錢不見時也相當焦慮。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

路上驚見多張千元鈔！日前台中市霧峰區信義街上出現數張千元鈔票，民眾因擔心會有糾紛，不敢貿然拾起，遂報案請警方協助。警方獲報到場後，將地上的千元鈔票一一撿起，清點後合計新台幣6000元，並主動調閱監視器找尋失主，30分鐘內就成功找到。

霧峰警分局霧峰派出所員警鄭巧艷於日前上午9時20分接獲民眾報案，稱在霧峰區信義街地上有數張千鈔，但民眾不敢撿起，害怕會產生糾紛。員警獲報到場，由於信義街市場往來人數眾多，先將地上多張鈔票一一拾起，經清點共有新台幣6000元；雖當時並未接獲民眾遺失物報案，但員警心想失主一定心急如焚便一邊調閱監視器，一邊關注地方臉書社團查找有無民眾在尋找。

經調閱監視器畫面，鄭員發現1名年約66歲的婦人走過該處時從口袋掉落現金，便沿路調閱監視器以鎖定婦人使用機車車牌，再聯繫失主吳婦到派出所領回遺失財物。吳婦向警方表示，當天因為急著出門，就把錢隨意塞進外套，並未注意到錢掉了，待到要付款時卻發現口袋裡空無一物，相當慌張，但又怕被家人責罵，所以沒有告訴別人，也沒有報案，只能自己焦急地尋找。

吳婦表示，得知錢財掉落在菜市場被1名好心民眾發現報警處理，又遇上熱心的鄭姓警員協助，在短短30分鐘內就找到，讓她歡喜不已，心中滿是感激，更向員警大讚「有警真好」，讓民眾深刻感受到警方熱忱的服務。

霧峰警分局分局長李建興表示，鄭員發現遺失物能以「同理心」在短時間內立即積極協助送交失主認領，認真積極表現表示肯定與嘉許；同時呼籲民眾為避免攜帶物品遺落，應多花點心思將所攜帶物品妥適收藏好，若離開位置時也應順手拿取帶走，不僅更有保障，也能預防類似的事件發生，也才不致於因一時的疏忽而遺落或遭宵小覬覦竊取。