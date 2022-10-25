民進黨新北市長候選人林佳龍昨(24)日再打侯友宜心在2024，更批他是韓國瑜2.0，對於侯友宜還是以「好好做事」冷處理，林佳龍今(25)日再批他「答非所問」，什麼都回好好做事就是沒有回答，強調侯友宜要贏40萬票以上，是把新北市民當做他權力階梯，不僅對不起新北市民，甚至有騙票之嫌。

林佳龍表示，侯友宜的風格就是答非所問，任何事情都可以說好好做事，事實上就是沒有回答，日前跟館長的直播時，甚至館長也同意，過去韓國瑜在選高雄市長的時候，也回應館長未來不會參選總統，但後來跳票，因此這個情況發生在侯市長身上，連館長也覺得，這樣的情形是不妥的。

他說，選舉就是跟選民的契約，是有任期制的，連4年一任、爭取服務的機會都不願意承諾，就是侯友宜怕現在一講，大家會覺得他坐這山、望那山，可是事實上，他們的團隊也已經公開的、私底下的都表示，侯友宜選上市長後就會選總統。

林佳龍指出，甚至還表示說這不是落跑，是要贏40萬票以上的超高票，作為當選市長後能參選總統的門票，未來更把新北市政府，當作競選總統的辦公室，這都已是相當確實的事情，這個模式就是韓國瑜2.0。

林佳龍強調，自己有責任在競選新北市長的時候，來釐清這個問題，對方就是已經要對2024有所承擔，他當然就不願意去回應，又怕投票率低，可能贏得不夠多，所以說要贏40萬票以上，那樣是把新北市民當做他權力階梯的工作，這對不起新北市民，甚至有騙票之嫌。