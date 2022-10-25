第11屆「世界民主運動」全球大會10月25日至27日於台北舉行，總統蔡英文昨（24）日接見「世界民主運動」全球大會聯合訪問團時，「美國國家民主基金會」主席沃拉克（Kenneth Wollack）讚台灣民主沒有任何倒退，但台灣民意基金會董事長游盈隆今舉出7個例子，並質疑若有人告訴沃拉克這些鐵的事實，他還會說台灣民主沒倒退嗎？

沃拉克昨面見蔡英文時表示，即便台灣對內對外都有許多挑戰，但台灣民主卻沒有任何倒退衰亡。對此，游盈隆今於臉書指出，沃拉克的外交辭令讓賓主盡歡，但聽在許多台灣人耳中，無疑是溢美之詞、聽不進去，「台灣民主，遠看一朵花，近看一朵疤」。

游盈隆列出7大例子證明台灣民主倒退，首先，他認為民主政治的必要條件是「政府必須回應人民的喜好」，但蔡政府在何種程度上回應台灣人民的喜好？第二，蔡英文修法廢除「公投綁大選」，嚴重限縮公投，傷害直接民主，如今修憲公投又綁大選，形同只許州官放火，不許百姓點燈。第三，蔡英文2019年民進黨總統黨內初選時，恣意擅改既定遊戲規則，「博歹茭」取得提名權；2022年沒收初選，除屏東縣外，一手壟斷6都15縣市長提名權，扼殺黨內民主，進而傷害台灣政黨政治。

第四點，游盈隆認為，蔡英文的總統第二任期，對媒體干預、操控變本加厲，像是關中天、介入鏡電視申設等。第五，民主政府理應是透明化政府，政府政策形成、制訂與落實皆應相當程度透明化，接受監督，但這幾年蔡政府施政最被詬病之一就是缺乏透明化，近三年Covid-19疫苗政策與執行就是最好的例子。

第六，NCC是蔡政府重要的一環，行事作風卻爭議不斷。近期欲推「數位中介服務法」，輿情譁然，意圖管制、侵犯人民言論自由。第七，蔡英文總統任內，政府肆無忌憚強行納編民間農田水利會，強取人民財產。毫無民意基礎的行政院「數位發展部」，總統說設就設，立法院儼然橡皮圖章，照案通過。

游盈隆直言，若有人告訴沃拉克以上這些鐵的事實，他還會說台灣民主沒倒退嗎？游感嘆表示，台灣民主的建立與鞏固是無數台灣仁人志士前仆後繼，失去自由、犧牲生命、奉獻青春歲月打造出來的。「台灣人以台灣民主為榮為傲是必然的，我們因此更不能眼睜睜看著台灣民主嚴重倒退而不發一語」。