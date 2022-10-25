民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室25日炮轟藍白陣營，怒批國民黨立委、民眾黨市長候選人都讓自家議員候選人假借「立委助理」之名到棒球場考察，根本是「以考察之名，行選舉之實」，把棒球場變成政治提款機。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室25日炮轟藍白陣營，怒批國民黨立委鄭正鈐邀請無公職的議員候選人參加棒球場考察，民眾黨高虹安也讓自家候選人假借「立委助理」之名到棒球場考察，根本是「以考察之名，行選舉之實」，把棒球場變成政治提款機。

沈慧虹競選辦公室發言人李妍慧、陳建名今天共同舉行「政治力退出球場，讓運動回歸專業」記者會，李妍慧表示，國民黨立委鄭正鈐利用職權，邀請無任何公職的議員候選人參加棒球場考察，無獨有偶，民眾黨新竹市長候選人高虹安也讓自家候選人假借「立委助理」之名，進入棒球場考察。

她表示，新竹棒球場改善工程是邀集球團、專家，每天認真在做整修工程，但近日卻發現國民黨立委鄭正鈐假借考察之名，邀請無任何公職、從未關心過棒球場工程的國民黨議員候選人參加考察活動，這根本就是「假考察真選舉」，政治力介入不會讓球場變好。

李妍慧說，根據民眾傳來的截圖顯示，國民黨立法委員鄭正鈐在160人的群組裡，公開發訊息且特別標國民黨議員候選人，邀請其參加10月27日立法委員考察棒球場改善工程行程，而該候選人竟也毫不避諱，公開表示「收到，謝謝正鈐哥」。

對此，李妍慧提出三問，國民黨沒有任何公職身分的候選人，也從來沒有關心過棒球場，為什麼可以參加考察？另，鄭正鈐是否有邀請其他候選人參加考察？此外，鄭正鈐是真的關心棒球場整修工程，還是只是為了特定的政治目的？讓新竹棒球場淪為政治提款機？

李妍慧指出，竹市府每天加緊改善球場，每次有會勘，就必須暫停工程進度，立法委員濫用職權暫停棒球場改善工程，讓公務員忙成一團，只為成就國民黨的選舉舞台，這種行為根本就是假關心、真妨礙。

陳建名則表示，無獨有偶，高虹安在今年6月也利用立委身份，率領多位民眾黨議員考察新竹棒球場，但是兩名參選人都無公職身分，僅穿著高虹安服務團隊的背心，假裝自己是立委助理，就可以公開以考察之名，大方出入棒球場，這樣「假考察真選舉」的行為，根本就是將棒球場當作政治提款機，工程考察淪為藍白操作政治輿論的擂台。

陳建名說，高虹安不辭立委的原因很簡單，因為可以穿著立委背心大大方方進入會勘，順便也讓沒有任何公職身分的議員候選人，穿上服務團隊背心，假借助理身分，大方進入場所選舉，高虹安一面坐享行政資源，一面裝可憐，假裝自己沒有任何資源，高虹安這種假面甜心的行為，就和雙標黨民眾黨如出一徹。

此外，民眾黨自許第三勢力，站在道德高點，卻不斷利用網軍造謠，除了先前北市府傳出公務員在上班時間上PTT當網軍，在這次選舉中，高虹安和網軍一搭一唱的情況，更顯示民眾黨是開民主倒退車。

而攤開「citima」PTT帳號的發文紀錄，全部都是針對新竹市政府的不實造謠，甚至抹黑沈慧虹的發文，而高虹安對此不制止，反自降格局，選擇在臉書上當側翼， 與網軍一搭一唱，根本就是「網軍一條龍」。

陳建名舉例表示，PTT帳號「citima」曾在10月22日晚上發出1篇「竹市府200萬讓沈慧虹上台人超少」的造謠文章，而高虹安在隔天的臉書發文中，就引用該名網友的言論，種種事蹟證明高虹安不僅不查證事實，反而選擇與網軍唱雙簧，陳建名呼籲民眾，拒絕民眾黨網路一條龍，拒絕民眾黨用鍵盤搞假政治。