無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（黃婉婷攝）

年底選戰倒數，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日公布文化政見，她將文藝復興作為首要概念，以文化力為核心鏈結各項市政規畫，未來將開放全市博物館及美術館免費參觀，高中以下學生憑證即可入場，每月首個周六市民免費、外縣市民眾每月第3個周六免費，並創「首都表演藝術獎」打造台灣東尼獎，成為劇場界最高殿堂。

黃珊珊上午於競選總部發表文化政策，她表示，14世紀歐洲歷經黑死病後，人類跳脫以宗教為主的生活，重新思考生命意義，進而發展人文主義、文藝復興，而21世紀的台北市在新冠肺炎後應走向新的未來，當前藍綠意識形態長年爭執不休，黨派利益長期影響政局穩定，台北市8年來已超越藍綠，未來台北市要如文藝復興一樣，要從原來政黨的對立，逐步走向以人為本的市民主義。

「文化是城市的名片，希望可以打造台北成為真善美的城市。」黃珊珊表示，台北的文藝復興即將展開，她的文化政策分為實現藝文生活化、厚植藝文資產、扶植文創產業3大方向，還有推廣處處好秀、營造親近環境、深化藝文教育、健全文資保護、創建藝文空間、適用創投基金、培育產業聚落及成立統籌平台8項策略。

談及藝文生活化，黃珊珊說，她要將藝文展演帶到社區中、完善街頭藝人展演制度、及注入城市美學到城市規畫上，除了發展新設計外，還能讓舊社區展現新風貌，並在歷史文化資產景點旁分日期或時段劃設徒步區，讓市民在漫步間就能親近藝術文化。

同時推動「GO CULTURE」計畫，在特定日期開放讓民眾可以免費參觀公立博物館及美術館，全市高中以下學生只要憑證就能免費入場，而市民可在每月第1個周六市⺠免費入場，全國民眾則在每月第3個周六可享同等優惠。

在厚植文化資產上，黃珊珊指出，當前文史資料全介接在中央文資資料庫，她當選後將編列預算建立台北市專屬的文史資料庫。

此外，她要將台北流行音樂中心定位成音樂矽谷，立志成為台灣流行音樂產業發展基地，而台北表驗藝術中心則以亞洲共製中心的定位，連結本地、放眼國際，變成台灣本地創作駐點定目劇，並推動「首都表演藝術獎」，成為台灣劇場界的「東尼獎」。

最後，她表示自己要推動台北市投資新創事業推動計畫，將藝術文創產業納入受惠業者類別，並成立「文藝復興專案辦公室」(TRO) ，透過一站式輔導服務，協助藝文團體對接創投基金、媒合企業支助、場館場地規劃、地域特色調查及育成產業聚落。