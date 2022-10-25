《中國消費者報》報導，經營重慶市幸福園副食店胡姓被告，將貼假冒商標白酒銷往重慶市、四川省等地，除了刑事判處6月有期徒刑、併科罰金2萬元（人民幣，下同）外。重慶市與四川省兩省市保護消費者權益委員會聯手，對他提起大陸首例跨省域消費民事公益訴訟，另判決被告兩年內必須參加4次消費領域公益活動，每次經費不低於1萬元。否則必須支付本案不法獲利所得的3倍金額，作為消費公益活動之用。

判決指出，2018年1月至2020年12月，重慶市雲陽縣幸福園副食店購進假冒「小郎酒」等白酒，以每件120元至288元不等價格，銷售到重慶市雲陽縣及四川省巴中地區，銷售金額共計4萬1601.1元。2021年1月2日，雲陽縣公安局將幸福園副食店負責人胡X兵抓獲。

同年8月27日，雲陽縣人民檢察院向雲陽縣人民法院提起公訴，法院審理認為，公訴機關指控被告胡某犯銷售假冒註冊商標的商品罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，判處被告胡某兵有期徒刑6個月，併科罰金2萬元。

雲陽縣檢察院研判，被告胡X兵的違法行為可能侵犯眾多不特定消費者的合法權益，於是將上述公益訴訟線索移送至重慶市消委會。重慶市消委會調查後認為，被告胡X兵將案涉食品在重慶、四川兩地市場針對眾多不特定消費者銷售，侵犯川渝兩地眾多不特定消費者知情權和選擇權，損害社會公共利益，可以由川渝兩地消費者權益保護組織共同提起跨省域消費民事公益訴訟。

在重慶市人民檢察院第二分院支持下，重慶市消委會、四川省消委會於2022年5月向重慶市第二中級人民法院提起消費民事公益訴訟。重慶市二中院將重慶市消委會、四川省消委會列為本案的共同原告。

10月18日，重慶市二中院開庭審理此案。重慶市檢察院二分院以「支持起訴人」身分，發表支持重慶市消委會和四川省消委會提起公益訴訟意見書。被告胡X兵對原告舉示證據的真實性、合法性、關聯性均無異議，對他銷售假冒註冊商標白酒侵犯川渝兩地眾多不特定消費者權益的行為表示歉意，並當庭宣讀《公開道歉信》。

經過合議庭審理，審判長當庭作出判決，判處被告：在《中國消費者報》上公開賠禮道歉；以行為賠償損失，即自判決書生效之日起兩年內參加4次消費領域的公益活動，每次活動支付的經費不低於1萬元。如被告不履行以行為賠償損失，則應支付銷售金額的3倍、即12萬4803.3元的賠償金到原告的專戶用於原告開展消費公益活動。

《中國消費者報》報導，庭審結束後，重慶市消委會祕書長谷丹、四川省消委會祕書長莫莉受訪表示，針對當前侵害消費者合法權益跨區域、鏈條化的新趨勢，川渝兩地消委會在大陸全國率先以共同原告的形式提起跨省域消費民事公益訴訟，這是加強區域合作、協同保護川渝兩地消費者合法權益的有益嘗試，對淨化川渝兩地的消費環境、推動成渝地區雙城經濟圈建設具有積極作用。

重慶市二中院審判委員會委員、民一庭庭長楊超說，本案系川渝兩地消費者權益保護組織首次聯合提起的跨省域民事公益訴訟案件，避免出現民事公益訴訟案件重複起訴的問題，節約了司法資源，對於進一步完善川渝兩地消費維權合作機制，探索多維度、跨區域消費民事公益訴訟制度具有重要推動作用。

重慶市檢察院二分院檢察四部主任李慶指出，在案件辦理中，檢察機關一方面做好參謀工作，就上下級生產經營者被告選擇、公益受損金額認定、川渝跨省域支持起訴管轄權等問題多次與原告、法院進行溝通，提出參考性意見，另一方面立足公益保護中的補充協同地位，既尊重原告訴訟請求實現方式的合理選擇，又確保社會公共利益得到有效保護。