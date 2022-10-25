日前，女星趙露思因戲劇《偷偷藏不住》與當紅小生陳哲遠合作，多次登上熱搜版面，深受網友關注。近日，就有網友挖出趙露思的中學照片，意外引發網上熱議。

女星趙露思因和多位當紅人氣小生主演影視劇，被封為「男神收割機」。不只演技備受肯定，精緻的外貌和窈窕的身形也擄獲不少粉絲的心。近日，就有粉絲翻出趙露思中學時期的制服照片。然而，對比現今小巧迷人的臉蛋，過去充滿肉感的鼻子和臉頰引發網上熱議。更甚有不少網友質疑五官差距頗大，疑似「女大十八變」。

在照片中可見，趙露思在齊瀏海下的雙眼依舊大而靈動，惟鼻子有些扁塌，且臉頰肉感明顯，雖然嬰兒肥的模樣相當討喜，但就有網友指出趙露思相貌前後差距甚大，讓人懷疑。此外，由於近期《蒼蘭訣》爆紅，同樣身為95后甜美小花的女主角虞書欣便時常被拿來和趙露思比較。兩人間的粉絲也對相似話題爭論不休，討論度相當高。

趙露思(左)、虞書欣的中學照片被放在一起比較。（圖／翻攝自微博）

除了趙露思的中學照外，虞書欣的早期照片也被網友扒出。就有微博博主將兩人的照片放在一起對比，讓粉絲們比較女神的差距。被粉絲批評是在引戰製造點閱率，更有人認為營銷太過度了，反而會引發路人的反感，呼籲網友們將焦點放在演員的作品即可。