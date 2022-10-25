國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑民進黨台北市長候選人陳時中疫苗採購爭議。陳時中昨反擊稱自己及蔣都知道價格，媒體今追問陳時中，到底知道的是哪一家？陳時中表示，蔣萬安在立法院都可以講出秘密會議的內容，「那其他請他看就一併講出來吧」。

陳時中今到台灣省城隍廟參香，並到城中市場掃街拜票；被問到，「你說蔣萬安至少知道一家疫苗的價格，到底是哪一家？」陳說，「應該請問蔣萬安」，蔣萬安在立法院就可以講出合約內容，其實在秘密會議是被禁止的，「他在立法院都可以講出來，那其他請他看就一併講出來吧」。

至於蔣萬安日前透露疫苗採購合約有「例外條款」；衛福部長薛瑞元昨天面對蔣萬安的質詢時坦言，疫苗採購合約「可能有」例外排除的規定。

陳時中今受訪表示，是有相關的一些例外規定在，那例外規定就可以去執行，像蔣萬安在立法院就可以做出決議，要求某一種形式公開更多資料，或到法院請求，由法官公開更多資料，是不是要全部對外公開，又是另外一回事，但是是有程序在。

他說，有程序在，（蔣）委員知道這些程序，就應該照著這些程序去做，去年到現在，既然記得那麼清楚，早該做，若認為應該做，就應該早點去做。

對於疫苗採購爭議，蔣萬安認為，民進黨在圍剿他一人？陳時中說，「沒有在圍剿他一個人」，蔣萬安身為立法委員，就該有立法委員的擔當，覺得應該怎麼做，法上面有什麼條文可以做，那就去做啊。