兩名知情人士周一表示，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克正在考慮投資墨西哥東北部與美國德州接壤的新萊昂州（Nuevo Leon）。

一名消息人士表示，馬斯克最近在新萊昂州與該州州長Samuel Garcia、當地其他官員，以及美國駐墨西哥大使Ken Salazar召開相關會議。馬斯克尤其注意到新萊昂州首府蒙特雷市（Monterrey）郊區的聖卡塔琳娜市（Santa Catarina）。蒙特雷是墨西哥最大最富裕的城市之一。

該消息人士並未提出更多與這項潛在投資案相關的細節。

新萊昂州政府發言人拒絕對此消息發表評言。特斯拉、美國大使館和聖卡塔琳娜市都尚未對此發表評論。

墨西哥媒體最先報導馬斯克訪問新萊昂州，數家當地媒體發布了馬斯克此次來訪的照片，其中還有馬斯克和新萊昂州州長Garcia妻子Mariana Rodriguez同框的照片。

德州政府8月時曾表示，總部位於德州奧斯汀市的特斯拉在新萊昂州的美墨邊境擁有自己的通道，以加快和當地供應商的貿易往來。