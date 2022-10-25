烏克蘭國會友台小組原定10月底組團來訪，傳出計畫生變，友台小組主席梅列日科確定不來台，外交部今天表示，烏克蘭國會議員Kira Rudik24日至28日來台參加「世界民主運動」全球大會，外交部26日將舉辦台烏友誼酒會，梅列日科也將應邀預錄影片或線上參與。

由於烏克蘭國會友台小組宣布成立後，國會和行政部門都受到施壓，梅列日科無法來台是否受到壓力，引發各界揣測。

外交部發言人歐江安今天表示，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科今年8月17日宣布成立跨黨派友台小組，我國立法院也在今年10月11日成立「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」推動台烏兩國國會交流。

她說，烏克蘭國會議員Kira Rudik及烏國 NGO代表及專家應美國民主基金會(NED)邀請於本月24日至28日來台參加「世界民主運動」(WMD)全球大會，這是繼兩國國會友誼小組成立後，首位烏國國會議員來訪，彰顯前線民主國家的團結與真誠友誼，外交部表達誠摯歡迎。

為歡迎遠道來訪的友人，外交部將於26日下午在台北賓館舉辦台烏友誼酒會，外交部長吳釗燮將邀請上述烏克蘭訪賓、我國立院台烏友誼小組會長、副會長們及立法委員、烏克蘭在台僑民、學生、外國駐台機構代表等人。

歐江安表示，梅列日科也將應邀預錄影片或線上參與，藉此增加與我方友好互動，強化交流與深入瞭解。

她說，台灣與烏克蘭兩國皆位處威權主義向外擴張的戰略最前沿，自俄烏戰爭爆發以來，台灣人民感同深受，進行愛心捐款及捐贈大量人道救援物資協助中東歐國家安置遠離家園的烏國人民，台灣人民的愛心充分流露患難中的真情。未來台灣將持續與國際民主夥伴合作，共同協助烏克蘭戰後重建，期待讓烏國人民早日重回往日平靜生活。