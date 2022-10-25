尼莎颱風近日侵襲台灣，各地均傳出災情與農損。民眾黨黨團總召邱臣遠和黨團主任陳琬惠共同召開記者會，呼籲中央與地方政府積極合作辦理救災工作、幫助民眾災後重建，並希望中央儘速核定業者的天然災害現金救助。

截至昨（24日）統計，在宜蘭部分共損失1256萬元，尤以大同鄉的甘藍等九項農作物損害最為嚴重。未來受到高度都市化與極端氣候的影響，宜蘭縣與其他許多縣市氾濫成災的機率將大幅增加，災後最重要的不是大內宣，災後的重建、民眾的災損補償以及檢討等才能防範相同災情再次發生。

邱臣遠表示，天災等各類災害的防治是每個人都無法置身事外的大事，所謂「同島一命」的精神不只是抗疫，而是面對各類災害時都應該有不分你我、同心協力的精神。台灣民眾黨黨團一直持續關注台灣災防體系的建置與強化的相關法案與政策的推動，希望能夠未雨綢繆，將災害遏止在發生之前。

邱臣遠指出，雖然消防署2015年陸續推出精進消防器材7年中程計劃、汰舊換新老舊消防車輛2年中程計劃與建構安全化學環境計劃，花了32億汰換超過360輛消防車，卻仍無法滿足所需。消防員與救災設備是撐起消防體系運作，保護民眾人身、財產安全的第一線，為什麼相關問題存在多年，遲遲未能有明顯改善？

邱臣遠對改善消防人力不足及過勞現象呼籲： 1. 寬列人事經費，改善消防員長久以來超時服勤情況。2. 專業分工，山域與海域搜救業務能效法國外作法回歸各主管機關。3.人力有限，更需確保消防員的專業能力一致。邱臣遠認為以災害防救的事務而言，無論是事前的防災、災難發生時的救災工作以及災後的重建事務，都要民眾的配合及彼此通力合作，善用義警、義消、民防等民間力量，能有助基層應變及民力運用上提昇。

台灣民眾黨黨團表示，在立院會督促農業天然災害救助基金的編列，期望保障農漁民不受天災侵襲，以減輕農漁民災損負擔，協助其迅速恢復生產。