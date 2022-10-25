中共中央對外聯絡部發言人胡兆明10月25日宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記阮富仲將於10月30日至11月2日對中國進行正式訪問。

胡兆明將成為中共二十大閉幕後首位訪華的外國領導人。

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