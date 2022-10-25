二十大後首位訪陸外國領袖！越共總書記阮富仲 展開4天訪問 13:072022/10/25 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 二十大後首位訪陸外國領袖！越共總書記阮富仲 展開4天訪問。(示意圖／新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共中央對外聯絡部發言人胡兆明10月25日宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記阮富仲將於10月30日至11月2日對中國進行正式訪問。 胡兆明將成為中共二十大閉幕後首位訪華的外國領導人。 二期臨床傳言多 高端： 皆依主管機關嚴格規範進行 英相角逐戰 熱門人選強生、蘇納克進行會商 政治忠誠敢鬥爭 習家軍獲大勝 #總書記 #阮富仲 #進行 #訪問 #胡兆明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接受烏克蘭電視台專訪 吳釗燮承諾協助戰後重建 21:502022/10/24 政治 普丁金正恩恭賀習近平連任中共總書記 17:572022/10/23 兩岸 接見德國會訪團 蔡英文：台灣朝人權立國理念邁進 16:372022/10/24 政治 髖部骨折死亡風險高 專家籲長者定期接受骨鬆篩檢 11:562022/10/23 健康 持續禁用陸牌資通產品 國安局：推動「零信任」網防機制 10:112022/10/24 政治 胡錦濤會中突離場 外界熱議 04:102022/10/23 全球財經 習時代用人關鍵字：信得過 04:102022/10/24 時論廣場 時論廣場》習時代用人關鍵字：信得過（白德華） 20:542022/10/23 時論廣場 陳時中民調擺脫吊車尾 趙少康斷言：「這件事」不可能發生 12:022022/10/24 政治 尚青論壇》別讓政客觸發台海危機（陸文浩） 11:412022/10/25 尚青論壇 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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