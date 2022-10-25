出生王城的82歲王柳雲，開心地在女兒的陪同下，出席安平古堡慶生活動。（洪榮志攝）

「安平古堡399歲生日快樂！」安平古堡明年即將迎來奠基400周年，台南安平社區為了慶祝這個大日子，從5年前開始號召鄰近店家、學校與企業，自發性發起「快閃大合照」活動。25日的第5度大合照時，有超過500人一起幫安平古堡慶生，現場熱鬧非凡。

主辦單位指出，1623年10月25日荷蘭東印度公司艦隊司令雷爾松，在致巴達維亞總督卡本提爾的書信中提到，「我乃於10月25日率領16個士兵和所有的班達人數34人出發前往大員，抵達那裡以後立刻下令開工建造一個要塞」，多名從小就將王城作為遊憩基地的在地安平人，從2018年起即以熱蘭遮城奠基這天，為王城慶生。今年適逢奠基399年，主辦單位更以「家在王城」為主題，號召安平人返鄉同慶。

其中，出生王城的82歲王柳雲，開心地在女兒的陪同下出席時說，她的父親王錫煌日據時期因擔任水上巡官的職務，不僅被安平人稱為「水上王」，還因官舍就在王城內，約為現今安平古堡內的博物館1樓，她也在該處出生。對於能夠回老家參與慶生活動，讓她覺得倍感親切。

今天一大早安平古堡就聚集不少人，台南市副市長趙卿惠、安平區長蕭泰華及來自安平區各國中小與幼稚園的學生、商家、地方代表等，合計超過500人，一起歡唱生日快樂歌，並齊聲高喊「安平古堡399歲生日快樂！」還拍下大合照，紀錄這歷史性的一刻。

現場也有店家準備椪餅、蝦餅，加上台南大員皇冠假日酒店提供的杯子蛋糕，一一發送給參與的民眾，共同分享這份喜悅。這場別具意義的活動，將持續到2023年安平古堡奠基400歲大壽，希望透過這5年累積的大合影，為安平古堡寫下歷史新頁，代代傳下這美好的記憶。