活動期間入住並免費加入小鹿文娛會員，即可獲得限量特製的「彩虹手機支架」及「彩虹幸運餅乾」。（小鹿文娛提供）

響應同志大遊行20週年，小鹿文娛特製含有平權祝福字條的「彩虹幸運餅乾」，更隨機放入住宿券等獨家好禮。（小鹿文娛提供）

小鹿文娛台北館別「路境行旅」以無限多元為主題，打造清新繽紛的彩虹主題房，前來參加遊行的民眾，不妨趁此機會入住體驗。（小鹿文娛提供）

翻玩旅宿空間專家「小鹿文娛」提供一站式旅宿服務，透過創意經營讓旅館不只是住宿，更能複合多元空間功能，為每趟旅程創造驚喜與回憶。

適逢第20屆同志大遊行將於10月29日盛大登場，旅宿集團小鹿文娛聯合旗下9個館別推出響應活動，即日起至11月6日入住並免費加入小鹿文娛會員，即可獲得「彩虹手機支架」及「彩虹幸運餅乾」等限量小禮，彩虹幸運餅乾裡藏有平權祝福字條，也隨機附贈住宿券等獨家好禮兌換券，旗下路境行旅更推出「彩虹主題房」，入住再贈2款WAT人氣雞尾酒，邀請民眾一起舉杯迎接平權活動的重要里程碑。（飲酒過量，害人害己。）

小鹿文娛旗下位於台北、花蓮、恆春的另外8間館別也推出免費彩虹佈置服務，民眾可使用電話預訂，一起響應同志大遊行活動。

小鹿文娛從自身做起，提倡將友善落實到日常之中，繼去年與酷兒影展合作，舉辦多元性別主題電影放映會，今年再攜旗下9個館別，推出同志大遊行20週年響應活動，包含位於花蓮的「路徒行旅 東大館」、恆春「小迷鹿」與「小迷鹿．艾米會館」及台北的「路境行旅」與「谷墨商旅」，甫宣布從防疫旅館轉回一般旅館的「謙商旅．東門館」、「路徒行旅 中華館」、「路徒 PLUS 行旅 主題館」、「路徒 PLUS 行旅 站前館」也快速接軌，參與此次響應活動。