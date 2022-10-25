年底選舉對於確診者是否能投票的議題，中選會主委李進勇推給指揮中心，說可以出門就可以投票。國民黨立院黨團強烈要求李進勇，必須拿出方法、對策讓確診者能夠行使公民權，否則請辭下台。

國民黨團總召曾銘宗表示，李進勇20日列席立法院內政委員會，在詢答時提到「特設投票所及延長投票時間在法令、選務實務上都無法克服，大法官690號解釋也認定沒有違憲」，但690號解釋主要內容是「強制隔離，並不違憲」，並沒有說「沒收投票權，並不違憲」，李進勇是法律專業、法律素養有問題嗎？還是故意唬弄全民？沒收投票權？國民黨團給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，這3年來疫情在全球肆虐，但包括美國、日本、南韓都有舉行選舉，確診者都可以投票，國外做得到，我們就做不到？國民黨團強烈要求，請中央疫情指揮中心邀集內政部、中選會研商配套措施，在兼顧防疫需求下，確保30萬確診公民的投票權，不可違憲，沒收公民投票權。

國民黨團書記長李德維表示，中選會和衛福部相互推諉，假設在投票前，中央疫情指揮中心宣布放寬隔離政策，請問中選會準備好了嗎？還是天下大亂？重蹈2018年一邊投票、一邊開票的亂象？是不是會造成部分候選人因此得利？這個責任誰要負？李德維強調，中選會和衛福部必須早日做出決策，不要再重演2018年的亂象。

藍委費鴻泰質疑，世界各國都已經示範過，如何讓確診者投票的方法，「韓國能，為什麼台灣不能？」其次，教育部大考中心在今年暑假舉行「分科測驗」、「112年度英文聽力測驗」，透過與中央疫情指揮中心爭取，開放無症和輕症考生，可以在專用考場考試，中選會是裝睡叫不醒？不要把所有的事推給中央疫情指揮中心，不要把自己的無能，做為不作為的藉口，中選會主委根本就是行政怠惰。