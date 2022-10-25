台北市長三腳督激戰，根據中廣蓋洛普徵信日前的最新民調出爐，中廣董事長趙少康認為，「棄黃保蔣有一點點可能」；民進黨台北市長候選人陳時中今訪表示，大家都有一定實力，要棄保相當困難。

陳時中今到台灣省城隍廟參香，並到城中市場掃街拜票；被問到無黨籍台北市長候選人黃珊珊批評陳時中，「他當市長絕對不會讓水門外的車子被淹到說法，是會讓台北變成水鄉澤國」時表示，一個執事的單位、一個首長，連一個半事情的先後次序都分不清楚，怎麼當首長？

陳時中說，當然是在關水門前，就要把關水門前的SOP做好，該做的事都要做好，我也很清楚，我到桂林的水門，里長跟我說，4時12分通知關水門，車主4時到時，門已經關了，這樣作業是不合格的，

至於台北市棄保有可能出現？陳時中認為，任何可能性都有，但是大家都有一定實力，要棄保也相當困難，「我想，要操作的人還是很多，我們這邊還是維持政策的公布，政策討論為優先」。