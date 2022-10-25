俄烏戰爭爆發後，全球能源危機變得更為嚴重，相當依賴俄羅斯能源的歐洲國家也受到嚴重影響，不僅需要處理供應短缺的問題，還得解決節節高漲的能源價格，因此歐盟內部出現設置天然氣價格上限的討論，但始終無法取得一致看法，歐盟委員會也發布報告示警，設置價格上限反而會引發嚴重後遺症。

路透社報導，歐盟委員會內部文件流出，設置價格上限除了會讓歐盟的天然氣需求暴增90億立方公尺外，還得防止由此產生的廉價電力外流，讓英國、瑞士等沒有價格上限的非歐盟國家得利。

文件顯示，西班牙、葡萄牙及法國支持設置價格上限，但德國與荷蘭則持反對意見，法國是燃氣電力的進口國，是該計畫推動後的最大受惠者，但燃氣電力的生產國德國、荷蘭和義大利則會因該計畫提高資金成本。

報導提到，即使經過數周時間討論，歐盟內部針對是否設置及如何設置天然氣價格上限都喬不攏，背後牽涉太多政治與國家利益，且近期國際天然氣價格回落，歐盟一連串干預措施奏效，相較8月底創下的歷史高點，已經下跌7成，種種狀況都讓該計畫支持者受挫。