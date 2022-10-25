謝志忠(右)指出，他已請助理把這個案件轉給各個慈善會，希望給這個家庭最即時的幫助，謝謝各慈善會的善心大德。(市議員謝志忠提供)

台中市豐原區一對年輕夫婦，9月剛產下一個可愛女孩，小女孩尚未滿月，年輕的媽媽在家卻突然休克送醫到院前停止呼吸，到院後緊急搶救總算穩住一條寶貴生命。市議員謝志忠說，面對每天需自付7000元醫療費，卻不知所措？所幸咖啡關懷團由阿祥團長發起共集資10萬4800元，如及時雨幫助這個年輕家庭度過難關。

謝志忠說，這對年輕夫婦9月初，剛剛產下一個可愛女孩，全家都還沉浸在喜悦之中。小女孩尚未滿月，突如其來的年輕呂媽媽，在家休克送醫，到院前停止呼吸；到院後緊急搶救，葉克膜、主動脈內氣球幫浦、左心室輔助器、強心劑⋯⋯，總算穩住一條寶貴的生命。

謝志忠指出，他從年輕爸爸楊先生眼神中，真的看到徬徨無奈，至今小孩子剛滿月，媽媽還躺在加護病房，昏迷指數3；楊先生告訴他，第一筆九萬多元的醫療費用，已經去跟親友借款付完；再來每天自付的醫療費用大約7000元，真的不知道該怎麼辦？

謝志忠說，「救？不救？都是難題！」這個媽媽年紀尚輕，台灣的醫療很進步，幫他們一把，給他們希望救一個人，就會救一個家庭。他已經請助理把這個案件轉給各個慈善會，希望給這個家庭最即時的幫助，謝謝各慈善會的善心大德。

謝志忠強調，特別感謝咖啡關懷團，由最熱血的阿祥團長發起，每人一份力，大多是1000元共同集資10萬4800元，如及時雨直接幫助這個年輕家庭；他也身為一分子，與有榮焉。