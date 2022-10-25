大學甄選入學委員會今公布，112學年「繁星推薦」有345個系參採學測國、英、社等3科成績，「申請入學」有329個系參採國、英、數A及自然等4科，分別是這兩個管道最多學系參採的方式。至於台大商管學院各學系仍以看數A為主，工學院許多學系則不再採計國文成績。

甄選委員會表示，112學年共有1789個校系參與「繁星推薦」招生，其中參採學測科目數以3科最多，共有822個校系，約占總校系數46％，其次是參採4科567個校系，約占總校系數32％。其中，繁星推薦採計3科的校系中，以看國、英及社等3科有345個系最多。

112學年「申請入學」有2229個校系參加，其中參採學測科目數以3科最多，有885個校系，約占總系組數40％，其次是參採4科共有582個校系，約占總系組數26％。不過申請入學有329個校系參採國、英、數A即自等4科，最多。

台大註冊組主任李宏森表示，111學年台大工學院申請入學許多科系採計國、英、數A及自等4科，112學年改採英、數A及自然等3科，不看國文了，像機械系、化工系及材料系都是；而商管學院的會計系、財金系、國企系等，112年採計數學成績仍看數A，因為他們認為學生（主要是社會組學生）只具數B的能力不夠。

李宏森進一步指出，台大112學年申請入學名額增加24個、繁星推薦不變、考試分發名額則減少24個。另112學年申請入學，台大生農學院許多科系不再採計數學A、改採數學B，以避免門檻設太高造成缺額。

升學專家藍天予表示，111學年台大政治系使用數A做篩選，今年新增數B，代表兩者皆可以篩選；中原大學資工系不看國、自，而看英、數A，會收到較多偏科但能力好的學生；東海歷史系不看國、英，只看社會，也很特別。

少子化對私立大學招生造成重大衝擊，如果申請入學採計太多科目，會將學生擋於門外，因此他們112學年的作法就是降低採計科目。以文化大學112學年申請入學為例，全部61個系中，有29個系僅看學測1科或2科成績。

甄選委員會提醒，112學年大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章，將於11月4日正式公告，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂於12月1日起公開發售，考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購以及至各地代售點購買。