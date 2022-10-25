台南的國際姊妹市再+1！台南市長黃偉哲今（25）日在臉書宣布，今早他與美國紐奧良市市長肯崔（Mayor LaToya Cantrell）視訊並與該市締結為姐妹市，這也是繼去年的京都後，南市再度與國際知名大城締盟。

黃偉哲提到，紐奧良市是爵士樂的發源地，以爵士音樂和每年舉辦的「狂歡節」享譽國際，吸引許多來自全球的遊客；而台南是台灣的「文化首都」，兩市在藝文領域有許多合作機會。

而2024年是台南市建城400周年，黃偉哲表示，他誠摯邀請肯崔能率團前來共襄盛舉，「期盼我們兩市能夠情誼恆存！」