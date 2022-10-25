據中國新聞網25日報導，從今天起，大陸中央機關及其直屬機構2023年度公務員考試報名正式開啟。本次招考計畫招錄規模達3.71萬人，較上年度明顯增加，其中，2.5萬個計畫專門招錄應屆高校畢業生，招錄政策繼續向應屆畢業生和基層崗位傾斜。

大陸國家統計局昨天（24日）發布統計數據，前三季，大陸全國城鎮調查失業率平均為5.6％，其中第三季平均為5.4％，比第二季下降0.4個百分點。9月分16至24歲青年失業率達17.9％，雖然連續2個月下降，但仍是整體失業率的3倍以上。

3.71萬人 陸國考招錄規模連續4年擴大

按照大陸國家公務員局網站發佈的《中央機關及其直屬機構2023年度考試錄用公務員公告》，2023年度國考將從今天開始至11月3日，進行為期10天的網上報名，12月4日進行公共科目筆試。

據統計，2023年度國考招錄共計設置了17655個崗位，計畫招錄37100人，從職位分布觀察，本次國考招錄職位主要集中在稅務、消防、海關、鐵路公安等系統。

從招錄規模觀察，本次國考招考相比2022年計劃招錄人數增加了18.7％，這也是國考招錄連續第4年擴招。

而從報名人數觀察，近些年來，大陸國考報名熱度不斷攀升，自2009年始，大陸國考報名人數已經連續14年超百萬，去年大陸國考報名過審人數還首次突破200萬。隨著招考規模進一步擴大，本次大陸國考報名的「熱度」或將持續。

2.5萬個計畫 近七成計畫專門招錄應屆高校畢業生

本次大陸國考招錄，對於高校應屆畢業生來說依然有諸多利好，招錄政策繼續向應屆畢業生傾斜。按照大陸國家公務員局網站的消息，設置2.5萬個計畫專門招錄應屆高校畢業生，服務和促進高校畢業生就業，這一規模佔總招錄計畫的近七成。

2022年高校畢業生規模超過千萬。中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，擴大應屆高校畢業生招錄，主要原因是為高校畢業生創造很多的就業管道和選擇機會，去年以來，無論是中央部門還是各地，都在推出措施，面向高校畢業生挖掘更多的政策性崗位。

從趨勢觀察，2022年大陸中央機關及其直屬機構與地方各級機關公務員招錄共計劃招錄11.6萬名應屆生，比去年增加0.9萬名。

「2022年度國考，在計畫招錄的3.12萬人中，安排了2.1萬個計畫專門招錄應屆畢業生，今年在計畫招錄的3.71萬人中，有2.5萬個計畫專門招錄應屆高校畢業生。」華圖教育研究院專家鄭文照表示，單從國考招錄的數據來看，招錄計畫中，最近兩年，僅面向應屆生招錄的比例已經接近七成。

近2.8萬個計畫 補充到縣（區）級及以下直屬機構

在基層導向方面，本次招考有近2.8萬個計畫補充到縣（區）級及以下直屬機構，艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際採取了降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻，進一步充實基層公務員隊伍。

為鼓勵引導人才向基層一線流動、積極投身國防事業，設置3000餘個計畫定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業生退役士兵。

「這些年，公務員招錄政策一直在鼓勵大學生到基層崗位建功立業，一方面為大學生提供更多元的就業選擇，另一方面，也在不斷提高基層公務員隊伍的能力素質。」中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家此前對媒體分析。

筆試內容分3類 分類分級考試促進人崗適配

大陸國考筆試包括公共科目和專業科目，公共科目包括行政職業能力測驗和申論兩科。

公共科目筆試內容根據公務員應當具備的基本能力和不同職位類別、不同層級機關特點分為3類：

對中央機關及其省級直屬機構綜合管理類職位突出測評理論思維、綜合分析等方面能力，對市（地）級及以下直屬機構綜合管理類職位突出測評貫徹執行、基層工作等方面能力，對行政執法類職位突出測評依法辦事、公共服務等方面能力。

面試內容注重反映招錄機關和招考職位的工作內容、性質、特點，注意體現不同部門、不同行業的不同用人需求。專業能力測查評價緊扣履職需要，將有10個部門在筆試階段組織專業科目筆試、50個部門在面試階段組織專業能力測試。