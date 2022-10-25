屏東佳冬鄉24日深夜驚傳1死3傷命案，警方封鎖現場採證，以釐清案情。（謝佳潾攝）

屏東佳冬鄉24日深夜驚傳1死3傷命案，警方封鎖現場採證，以釐清案情。（謝佳潾攝）

屏東佳冬鄉24日深夜驚傳1死3傷命案，警方封鎖現場採證，以釐清案情。（謝佳潾攝）

屏東佳冬鄉24日深夜驚傳1死3傷命案，警方封鎖現場採證，以釐清案情。（謝佳潾攝）

屏東佳冬鄉24日深夜驚傳1死3傷命案，警方封鎖現場採證，以釐清案情。（謝佳潾攝）

屏東佳冬鄉24日深夜驚傳命案，51歲吳嫌酒後騎車到鄰居家62歲鍾姓男子理論，一言不合下竟持西瓜刀砍人，鍾男傷重不治、其妻子也慘遭砍傷，而吳嫌則臟器外露倒在家門口，全案1死3傷，警方正釐清案情，但就吳嫌母親轉述，可能與月前鍾噴農藥毒死2棵果樹有關。

吳嫌的媽媽指出，兒子與鍾姓被害人最近一次糾紛，是在中秋節前後，鍾男到他們家後面的果園，用農藥把荔枝等2棵果樹毒死，他們有親眼看見鍾男噴農藥，但鍾男卻不承認，但這件事也過許久，真的不懂為什麼兒子會與對方發生這麼嚴重的衝突。

鍾姓死者的姊姊在接到訊息後，從林邊鄉趕到案發地，她說，弟弟的生活很單純，平常從事鐵工，若沒有工作就會出港捕魚或是幫老婆娘家務農，他們住的房子是老婆娘家的地蓋起的鐵皮屋，他們在那邊住很久了，也沒聽說與人結怨，凶嫌實在太狠，到底有什麼深仇大恨要這樣傷害一家3口。

據了解，51歲吳嫌與62歲鍾姓男子為鄰居，雙方疑似不睦，24日晚間，吳嫌酒後持西瓜刀到鍾家找鍾男理論，雙方一言不合起口角，吳嫌竟直接持刀往鍾男頸部砍，鍾男的53歲妻子與34歲兒子見狀後，趕緊上前攔阻，不料也遭吳嫌砍傷，鍾妻的右手大拇指當場被砍斷，現場血跡斑斑。

吳嫌犯案後，把凶刀遺棄現場並棄車一路跑回約距離案發現場100公尺的住家，隨後倒在客廳內，吳嫌母親當時正在洗澡，聞訊後馬上跑到客廳，只見兒子全身是血趴在地板上正往門口爬。

案發後不久，鍾男住在附近的大舅子見到3人倒在血泊中，嚇得趕緊報警處理，警方獲報後，立即調閱周遭監視器緝凶，隨後即追查到涉有重嫌的吳嫌，專案小組馬上前往吳嫌住家逮人，不料卻驚見他腹部受重傷、臟器外露倒在家門口。

警方指出，鍾男傷勢嚴重，送醫後不治身亡，其妻兒經手術後仍在治療中，吳嫌則還在加護病房救治，全案已報屏東地檢署指揮偵辦，有關行凶動機及案發原因，仍待進一步釐清。