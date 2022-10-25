新北市社會局今年與鶯歌區公所合作，推動「鶯為有您 歌彩共揚」社會福利參與式預算，有15項團體社福提案，包含培養銀髮長者成為YouTuber、學童工藝展演、培訓身障者製陶等，為了鼓勵民眾投票，市府提供iPhone13、iPad Air 5、Apple Watch SE及價值3.5萬元禮券等好禮。社會局表示，今年已下修投票年齡，新北市年滿15歲的民眾都可至「新北Vote」平台投票，邀請大眾支持社福計畫。

社會局今在鶯歌區公所舉行投票啟動記者會，邀請菲律賓知名沙畫老師馬力歐，帶來沙畫表演，展示老人、兒童等各種形象，傳達出從下而上的參與式預算。

社會局指出，新北市首創「社會福利參與式預算」，著重在社福主題、團體提案、團體執行，希望社福預算資源可以透過民間提案執行，真正協助地方弱勢，今年由鶯歌區公所承辦，透過住民社福大會、培力工作等方式，有15家團體提出社福方案。

許多提案都與地方特性有關，像是有團體提案教授銀髮長者學習如何成為「油土伯YouTuber」，還有教導長者學習煮咖啡，培養第二專長，也有團體提出，用音樂學習陶冶單親學童性情，並安排公益展演增加自信，另有培訓身障者學習製陶，達成經濟自立的創意方案。

社會局長張錦麗表示，參與式預算是人民當家作主，自行決定預算分配、想要的政策方案，今年在鶯歌區推動，將邀請其他公所觀摩學習，並增加培力工作坊場次，更重要的是今年也將投票年齡層下修至15歲，擴大參與式民主的精神。

鶯歌區長施明慧說，鶯歌社團提案較往年踴躍，鼓勵所有區民參與投票，當地涉及民眾投票會加權計算，希望大眾選出在地最需要的社福方案。

社會局表示，只要年滿15歲設籍、居住、就學、就業於新北的民眾，可上「新北Vote」平台投票（網址：www.vote.ntpc.gov.tw），在15項提案中填滿8項，完成投票後就可參加抽獎，若民眾不熟悉網路操作或不是設籍新北的民眾，可以前往鶯歌區公所或市府大樓1樓聯合服務中心外的實體展示區，志工將協助投票，投票期限為即日起至11月30日。