九合一大選進入最後一個月倒數階段。台南市議員李偉智跑行程仍不忘地方建設，今天召集市府各單位及地方人士，共同會勘新化衛生一號排水防汛道路動線優化工程計畫，未來將提案將排水與系統道路連接處寬度不足部分拓寬，讓進出車輛更安全順暢。

李偉智對於新化道路設施相當重視，更認為選舉不能影響地方建設，建設更不能停歇，上午邀集臺南市政府工務局、臺南市政府水利局 親水大臺南、臺南市政府農業局，新化區公所、蔡永期代表、地區陳情人等，前往新化衛生一號排水防汛道路，會勘動線優化計畫。

新化衛生一號排水與系統道路連接寛度不足部份，李偉智將提案拓寛改善，讓車輛進出更加安全與順暢。(翻攝自李偉智臉書)

李偉智認為，新化北勢社區鄰近南科，連接台39甲高鐵橋下道路，伴隨著北外環上周通車後，車輛增加許多，為改善道路通行安全，因此將針對道路缺口與轉向問題進行提議與改善作法進行交流意見。

新化衛生一號排水與系統道路連接寛度不足部份，李偉智將提案拓寛改善，讓車輛進出更加安全與順暢。(翻攝自李偉智臉書)

最後各方做出結論，李偉智將提案，針對衛生一號排水與系統道路連接寛度不足部份拓寛改善，讓車輛進出更加安全與順暢。

李偉智在這次競選連任中，也對新化區虎頭溪排水護岸治水工程提出政策表示，虎頭溪排水位於台南市新化區境內，多處區段通水斷面不足，在98年莫拉克颱風期間，新和庄一带淹水深度甚至達30~180公分，新化市區淹水面積也高達460公頃，造成民眾生命財產嚴重損失。

過去南市府已投入5.08億元經費，完成護岸3.2公里及橋梁改建工作，以往新化市區及新和庄等淹水熱點現在也鮮少淹水，治水成效已逐步顯現，未來她會加強監督爭取，市長黃偉哲也保證治水列車不停歇。