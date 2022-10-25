OPEL台灣總代理歐吉汽車自10月6日正式舉辦品牌發表會宣告重返台灣車市後，旋即展開一連串備受消費者期待的行銷計畫，並於今日宣布Opel品牌在台首場大型活動「2022 OPEL德藝放閃MOKKA & MOKKA-e巡迴預賞會」，以光、霓虹、色彩等三大元素建構而成，將自11月12日起周末假期接續熱力開跑。

德國Opel在台首場大型巡迴預賞會活動即將於11月熱力開跑，首場預賞會活動將於11月12日-11月13日台北華山1914文創園區隆重登場，並依序移師至台中(11月19日-11月20日)、台南、高雄(12月3日-12月4日)以及桃園(12月10日-12月11日)與期待許久的中南部車迷們見面，而這次的全台巡迴預賞會活動，預計將由年底首波即將導入台灣的重量級車款–全新世代Mokka/Mokka-e領軍與台灣消費者近距離接觸。

「2022 Opel德藝放閃MOKKA & MOKKA-e巡迴預賞會」活動現場，這次將以光、霓虹、色彩等三大元素建構而成，打造出Opel品牌十分強調的年輕酷炫形象及自信態度，讓消費者感受Opel強勢回歸的氣勢，並透過大面積繽紛色彩的視覺聲光效果，為全新世代Mokka/Mokka-e營造動感魅力滿點與充滿蓬勃朝氣的氛圍，呈現出大膽且純粹的產品定位。

OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢表示：「我們十分重視這場巡迴預賞會，因為Opel就如同是一位熟悉的老朋友，在睽違多年後再次和台灣消費者重逢；期盼透過這場別開生面的預賞會活動，為大家帶來全新的『Opel German Energy 德藝放閃』品牌概念，未來歐吉汽車也將致力為台灣消費者帶來更多與眾不同的用車體驗。」

Opel於2020年推出全新設計車款Mokka，至此Mokka一直深受消費者喜愛，並於2021年獲得Top Gear所頒發的2021年「年度最佳設計車款」；Opel Mokka-e於2021年通過德國媒體嚴苛的審查標準，受評選為入門級距最佳車款，榮獲最高獎項Golden Steering Wheel金舵獎。