國民黨桃園市長候選人張善政在復興、大溪區接連造勢，稱市民期待桃園變天有信心勝選。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長候選人張善政25日參加復興區長候選人游正英競選總部成立暨車隊掃街，隨後也參加大溪區競選總部成立，他說，回想選戰一開始地方對於他的徵召很意外，但隨後國民黨各方團結，尤其南、北兩區造勢大會成功，對比民進黨蔡英文總統下來好幾次，人數是天壤之別，表示桃園市民期待2022市長選舉變天，他有信心會贏得選戰。

張善政先是前往復興區與尋求連任的復興區長游正英一起造勢，他說，自己也有一個原住民名字就是尤命（Yu Min），象徵堅毅不拔的精神，與游正英名字一樣也是他取的。而自己來過復興區好多次，山明水秀來這裡很高興，周末來時則是塞車，他要讓更多人來復興看到這裡有多美，要改善交通、停車場多做一點道路不塞車，所以要請大家支持，張善政要到市政府而游正英要繼續當復興區長。

他在大溪區競選總部成立大會時則說，從國民黨徵召他開始5個多月時間，被徵召時大家都很意外，很多地方人士也很意外，但是國民黨地方包括立委、市議員、議長邱奕勝等，很快大家就整合再一起，10月8日與10月22日南區和北區造勢這麼成功，就是國民黨團結力量的展現，這兩次造勢大會的成功，對比民進黨對手即使蔡英文總統下來好幾次，人數是天壤之別，表示這次桃園朋友在期待2022桃園市長選舉變天。

張善政也說，他感動的是每一次辦活動時看到基層朋友的支持，也和一開始很不一樣，包含進場時與民眾握手的熱度，這是以前沒有的，也是在民進黨場子所看不到的。前幾天在掃街時，也有一個在市政府任職完全不認識的朋友，他說要在市政府等他，還說不見不散，讓他非常感動，而市政府工作的朋友，最知道鄭文燦市長執政8年有沒有在做事，他們也期待換國民黨執政，大家對於選戰更有信心，他一定會贏得這次選舉。