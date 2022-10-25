立委楊瓊瓔25日邀集各界前往會勘，后綜高中益智樓及懷農館，兩棟校舍老舊多處龜裂危及安全。(陳世宗攝)

教育局副局長葉俊傑(右二)表示，經市府與民代向教育部爭取納入112-114年度「改善國民中小學校園環境」，將新建24間教室，預計三年後完工。(陳世宗攝)

台中市立后綜高中益智樓及懷農館，兩棟屋齡分別超過52年和58年，校舍老舊多處龜裂危及安全，立委楊瓊瓔25日邀集各界前往會勘。教育局副局長葉俊傑表示，經市府與民代向教育部爭取納入112-114年度「改善國民中小學校園環境」，核定1億6478萬元經費，將新建24間教室預計三年後完工。

后綜校長王裕德說，益智樓1970年興建，懷農館於1954年興建1樓，1985年加蓋2樓為「老背少」建築，兩棟校舍老舊多處龜裂耐震能力不足，早己屆滿使用年限，牆面多處出現龜裂及鋼筋外露，每逢下雨天，教室外下大雨、教室內也滴水，極需儘速改建讓學生能夠安心上課。

家長會長林志傳指出，后綜高中益智樓及懷農館教室老舊，已成危險建築，每天學生在危樓進出，家長都提心吊膽，希能早日改建，讓學生就學環境更安全。

葉俊傑說，現場瞭解學校現有校舍益智樓及懷農館，老背少且樓層樑柱錯位，耐震性欠佳，或是樓頂用鐵皮屋頂易漏水，老舊危險；經市府和立委楊瓊瓔一起努力，爭取教育部經費1億6478萬元，將后綜高中老舊校舍規畫納入112-114年辦理工程改建，滿足師生的教學及安全需求。

教育是最重要的投資！楊瓊瓔表示，后綜高中益智樓及懷農館屋齡超過50年，因採「分年建築」形成「老背少」的現象，教室牆壁出現龜裂，導致多處樑柱牆面鏽蝕，伸縮縫擴大漏水等危樓現象，使用安全早已堪憂，感謝教育部國教署及市府教育局在經費上協助，同意三年內完成后綜高中老舊校舍改建。

市議員陳本添強調，改建完成後的后綜高中，相信能提供全校師生一個安全、良好的教學、學習環境，讓孩子們快樂學習成長，也讓家長更放心。