由白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰show》驚傳因積欠6000萬元版權費，導致停棚一個月，對此傳聞，中視否認並澄清：「中視《我愛冰冰Show》近期停棚，主要是主持人冰冰姐已排定出國行程而暫停錄影，而節目目前都仍照常播出。至於節目音樂版權費，公司法務正進行協商，細節恕不便對外透露。」

對於節目遭追討歌曲版權費一事，白冰冰坦言並透露電視台為此事商討好幾個月，「這是公司高層的事，我不敢講，也不太清楚到底怎麼回事，如果真的這麼離譜，有這麼多家通通都來要錢，全台灣歌唱節目就做不下去了。還不知道電視台要怎麼處理，如果真有問題那就是全台台灣的事了，等於是殺雞取卵，現在是我們收視率最好的時候，誰捨得啊！但如果真的有不得已，也只能這樣了。」

她也解釋節目之所以停棚跟版權費無關，是因為她將前往南極旅行一個月，日前也為了旅程趕拍不少存檔，「這趟旅行已經計畫兩個月，再不去就老了」。