存保單一族有福了。金管會25日緊急召開責任準備金利率會議，由保發中心建議美元保單責準利率拉高2碼（1碼等於0.25百分點），長年期保單由現行1.75％拉高至2.25％，澳幣保單升息幅度最大，則建議升4碼，最高由1.75％拉至2.75％，新台幣保單建議升1碼，長年期保單由現行1.5％拉上1.75％，人民幣及歐元保單則建議不調整。

金管會拍板12月1日提早升息，這將是14年來首次調升長年期保單利率，美元終身型保單保費至少便宜15％，新台幣保單便宜7~8％以上，澳幣保單則是30％，且金管會有意年底前提早適用，不一定等2023年1月1日再上路，以免今年最後兩個月保單無法推動。

金管會首度在12月升息，勢必掀起利變保單、傳統壽險新一波的銷售話題，長年期健康險等保費亦會反應，喜歡用保單存資產、退休金或存健康基金者，可藉此機會鎖定相對高的長年期利率。

因為今年各國央行大幅度升息，儘管壽險公司利變保單的宣告利率仍一定程度比定存利率略高一點，但許多民眾已開始觀望，認為明年保單利率會調高，因此每月壽險新契約保費都無法超過600億元，若再不升息11月及12月情況恐更糟。

保單責任準備金利率是壽險公司提存準備金的依據，舉例而言，假設責準利率2％，代表壽險公司收100元保費，至少要提存98元的準備金在帳上，當年度可作為行銷費用或認列獲利的部分只有2元，但若利率拉高到4％，壽險公司就有4元空間可以運用，亦會適度反應在保費上，且越長年期保單利率影響越大。

保發中心分析今年以來美國聯準會已升息12碼（3％），台灣中央銀行亦已升息2碼（0.5％），升息幅度已超過2020年疫情爆發時的降息幅度，且存款利率亦某種程度超過現行短年期保單責準利率，建議應調整保單責準利率。