國民黨新竹市長候選人林耕仁抨擊，棒球場承包商曾有偷工減料與重大工安意外，質疑林智堅市府的評選標準，並承諾當選後全面徹查、究責，絕不會讓基層公務員背黑鍋。（王惠慧攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁25日與市議員陳治雄、黃美慧開記者會，痛批新竹棒球場缺失導致球員受傷，宣布停賽後2個多月後，仍未究責。林耕仁也再度抨擊承包商曾有偷工減料與重大工安意外，質疑林智堅市府的評選標準，並承諾當選後全面徹查、究責，絕不會讓基層公務員背黑鍋。

林耕仁也回顧，早在棒球場開打前，前後共4次會勘建議，可供市府改善，如地勢不平、土區鬆軟、投手丘需補黏土、外野有小碎石、外野灑水器裸露、防撞墊下方空隙過大等，但連續4次向市府提出球場缺失問題，市府卻完全無視，最後造成球員接連受傷。

林耕仁也指出，市府把責任全推給中職聯盟，當起縮頭烏龜，不敢負責，林智堅也只是用嘴巴喊扛責，老愛搶著收割的沈慧虹，更是假裝事不關己，痛批「落跑二人組」林智堅、沈慧虹只想著個人的政治利益。

林耕仁也表示，目前新竹棒球場停賽改善缺失，營運廠商龍來公司若要求償，不應用納稅人的血汗錢來賠，林智堅既然要扛責，就應由他負責。

針對綠營指控對手不斷提新竹棒球場議題，只是為選舉，讓棒球場淪為提款機。對此，黃美慧表示，新竹棒球場施工品質劣跡斑斑，還敢說質疑的人是在作秀？她也質疑，承包商艾奕康工程顧問公司，還曾因台南港尾溝溪豆腐渣工程被起訴，難道評選委員會不知道嗎？

陳治雄也指出，另1家承包的巨佳營造工程公司2019年到2022年共32件政府標案，其中就有20件在竹市，比率高達63％，但他質疑，巨佳過去曾有偷工減料與重大工安意外前科，但市府卻異常愛用，質疑林智堅任內的評選標準，令人不禁懷疑水到底有多深。