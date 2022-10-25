【LIVE直播】本土連兩天低於3萬例？指揮中心最新說明

國內今本土確診大增，中央流行疫情指揮中心今天公布3萬9148例新冠肺炎個案，跟昨天2萬6357例相比增14.8%，但發言人莊人祥表示，今天確診數與上周二同期相比約下降12.7％，連6天跌破4萬例，從6都確診數中可看到，除台中、台南降幅不到10％之外，其他4都的降幅都有4％以上，初步看來全國疫情都有顯著的向下趨勢。

指揮中心表示，今新增的3萬9148例確定病例，包含55例境外移入個案，另新增42例死亡個案，死亡案件年紀皆在50多歲以上，中重症個案則增加53例，其中有22例中症、31例重症。

今日新增之39,148例本土病例，為18,048例男性、21,083例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,582例)，臺中市(5,317例)，高雄市(4,811例)，臺北市(3,723例)，臺南市(3,670例)，桃園市(3,403例)，彰化縣(2,266例)，屏東縣(1,438例)，雲林縣(973例)，新竹縣(909例)，苗栗縣(904例)，嘉義縣(888例)，南投縣(783例)，新竹市(770例)，宜蘭縣(684例)，嘉義市(579例)，基隆市(438例)，花蓮縣(434例)，臺東縣(234例)，金門縣(216例)，澎湖縣(108例)，連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、33例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至10月22日，死亡日期介於6月6日至10月22日。

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為35例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡(2例)，日本、荷蘭、韓國、泰國及菲律賓(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月25日至10月23日。