為鼓勵事業單位積極推動職業安全衛生工作，並有效降低職業災害，事業單位最近3年職業安全衛生管理績效及職業災害發生情形納入計算職災費率，其中如果獲得「國家職業安全衛生獎」企業，職業災害保險費率可減收最高20％，若合計其餘加減徵比率，最高可望減徵50％職保保費。

職安署表示，如曾獲得國家職業安全衛生獎或職業安全衛生優良單位五星獎，減收其行業別災害費率20％；通過臺灣職業安全衛生管理系統（TOSHMS）驗證且於有效期間，減收其行業別災害費率10％。

職安署提及，若因違反職業安全衛生法規定必要安全衛生設備及措施，導致發生重大職災，加收其行業別災害費率10％，如果導致勞工死亡，則加收其行業別災害費率20％。

職安署強調，藉由頒發職業災害保險費率減收證明書表彰企業積極提升職場安全衛生執行績效，並有降低企業相關保險費用支出實際效用，為支持企業推動職業安全衛生永續發展之一環，鼓勵各企業多爭取國家職業安全衛生獎、五星獎及通過台灣職業安全衛生管理系統驗證，為勞工朋友創造一個更優質、更安全的健康職場。