無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日召開文化政策記者會，提到高端宣布提供接種高端疫苗民眾赴日本前免費PCR服務，她表示高端補助僅至今年底，但對明年出國民眾仍會遇到同樣問題，呼籲應延長補助至取得國際認證前，否則就是為德不卒。（粘耿豪攝）

高端公司昨晚宣布，年底前將替赴日的國產疫苗接種者免費PCR檢測，最早提出此構想的無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日表示，她對此表達肯定，反觀當時的主事者前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中面對爭議「已讀不回」，對過往決策閃避到底，她狠酸「人設不斷切換，就是找不回當年的指揮官。」

黃珊珊上午在臉書發文，幾天前，她呼籲高端公司應負擔施打者赴日PCR費用，昨日高端宣布負擔責任，她必須予以肯定。但是，民眾心中的疑慮仍在，尤其是當時施打高端，衷心相信有政府會做事的支持者們。

黃珊珊隨即提出3大質疑，首先，直到昨天大家才知道原來高端疫苗的二期臨床實驗近期才結案，因為指揮中心說，二期EUA不用臨床實驗，只憑期中報告也能過，「把問題講白話一點，這樣高端之前算不算1.5期疫苗？民眾心中的疑問更大了。」

她接著說，10月底高端必須完成保護效力報告補件，機會只有1次，否則將被撤銷EUA，現已倒數6天。最後，當時的主事者陳時中至今對於爭議仍已讀不回，對於過往的決策閃避到底，「人設不斷切換，就是找不回當年的指揮官。」

最後，她要呼籲陳時中，可以再次用「我已離開衛福部」來規避責任，但對方所閃避的，是當時相信指揮中心背書，相信陳的權威的支持者們。他們對陳時中最相挺，如今也最失望。「這並非粗暴言論，而是真心的勸吿，我想不分黨派立場，政治的根本就是負責。陳時中，請說明。」