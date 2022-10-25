一輩子順順利利是每個人都想要的，但人生那麼長，誰能保障這一輩子都不會風雨無阻、跌倒遇到挫折，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖豬、生肖雞、生肖狗、生肖牛、生肖羊在早年多一些磨練和苦難，逼自己不斷向前，之後餘生反而會越幸福。

▍生肖豬

生肖豬前半生最容易吃的苦，就是無規劃、無積蓄的苦，生性隨興自然，做事缺少耐心，安於現狀，不喜歡冒險，對金錢沒有太多概念，花錢隨意，賺錢也隨意，因此很難有盈餘，人總是要經歷磨難後才知道要成長，推著他們開始意識到努力與積蓄的重要性，不得不逼著自己向前，好在生肖豬人緣不錯，領悟能力也強，只要開始認真對待一件事，就能很快迎來轉機，之後一定能活得比前半生充實。

▍生肖雞

前半生容易被騙吃虧，但並不是不聰明，相反的還蠻多點子與主意，只是最大的弱點是心軟，看不得別人的眼淚與痛苦，很容易因為同情而受騙上當，哪怕對方傷你再深，只要一道歉，生肖豬的那份聖母心就會讓與對方和解，有句老話說好人有好報，後半生所有的曲折都將撥雲見日，生肖豬的善良雖然會遇到傷害，但也結下很多善緣，這會成為後半生最好的助力，而勤懇特質的個性，在熟悉的事業領域有所發展，逐漸扶搖直上。

▍生肖狗

生肖狗有副不撞南牆不回頭的性子，難免在人生中吃很多苦頭，要走很多冤路才能找到對的方法和管道，並且又有過度重情重義的毛病，做事經常不考慮自己，無論是親情還是友情，也不管自己能不能幫上忙，就是會不遺餘力的付出，為了成全別人，可能犧牲了自己或是家庭，但生肖狗這種真誠、熱心的個性，會累積不少福報，再加上一股韌性與衝勁，會把事業經營得有聲有色，後半生倒也能富足安逸。

▍生肖牛

生肖牛的苦，一半來自於責任心太強，另一半來自於倔強，責任心方面，總是大包小包的承擔很多人的問題，至於脾氣部分，愛恨分明，不會轉彎，又容易急躁，常會因為自己認定的道理與別人起爭執，弄得小事鬧大，得罪別人，一生中，會為此吃不少的虧，好在中年後，開始懂得靈活變通，願意接納善意的提醒。也因為前半生踏實付出，在事業上穩紮穩打前進，逐漸能夠得到賞識。

▍生肖羊

生肖羊屬於內智外拙型，明明有很強的領悟力、想法也很多，但就是不愛表現自己，寧可等待別人來發現優點，因此非常少有展示自己的機會，常常是被家人、同事、或主管忽略，不僅不容易得到重用，還會因此常被剝奪本來該得到的權益，這時一力扛下所有辛勞，忍住委屈，仍然無法得到理解和體察，好在，經歷過多年勞累奔波，會慢慢學會拒絕，開始懂得分辨人心，心態也日趨平和，不再糾結於別人的眼光和言語，運氣自然越走越順，精氣神都飽滿了起來。