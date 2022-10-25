熱戀中！游淑慧「眉開眼笑」羞認與三立高層相戀 曝前長官郝龍斌早知道

有「藍營女戰神」之稱的國民黨台北市議員游淑慧，遭爆與《三立新聞網》副總經理劉世澤相戀，游主動與劉肢體互動，相當熱情大方。游今（25）日坦承，兩人約從今年4、5月起開始這段關係，但雙方公私分明不會影響工作，而其前長官、台北市前市長郝龍斌早知此事並給予祝福。這個消息引發熱議，大批網友表示驚訝並樂觀其成；但也有人擔心，游已過不惑之年好不容易尋得真愛，怕她被辜負。

針對與劉世澤的緋聞，游淑慧今日受訪表示，這就是很單純、一般人都會有的交往關係，但身為女性政治人物感情被放這麼大檢視，兩人都感到有點害羞跟尷尬。游坦承，兩人都是單身狀態，透過朋友介紹認識約1年，大概從今年4、5月開始這段關係，目前並未同居；雙方也將秉持「公私分明」原則，不會因感情影響工作，至於相關隱私細節則不願多談。

游淑慧也透露，郝龍斌早在她開口前就知此事，郝就像是她的父親，故有戀情自然會向其說明。游也強調，她的母親及郝等人都很擔心她年過40仍單身，還曾祭出「30萬懸賞令」，希望她趕快結婚。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》、《TVBS新聞》等相關連結留言：「祝福」、「很棒」、「郎才女貌」、「很開心淑慧找到自己的幸福」、「願天下有情人終成眷屬！」「政治歸政治，感情歸感情，勿將政治的對抗甚至仇恨帶入感情世界」、「夫妻也會存在不同的政治立場，這很正常」；此外，也有網友表示：「希望他好好珍惜淑慧，不要辜負了這麼好的女人」、「淑慧46歲才找到真愛，希望對方是好男人」、「千萬不可以欺負我們藍營女戰神喔！」