匯豐(HSBC)周二公布財報，由於不良貸款增加，以及出售法國業務出現的虧損，讓匯豐在第3季獲利較去年同期大減42%；但利率上升使該行的利息收入大增。

匯豐公布在7~9月稅前獲利為31.5億美元，遠低於去年同期的54億美元，但是略高於分析師平均預測的24.5億美元。

此外，法國的零售業務在重整和出售之後，讓該行出現24億美元虧損。

匯豐主要業務和銷售是在亞洲市場，今年4月最大股東平安保險對匯豐施壓，要求探索更多選項，包括將亞洲業務分拆和上市，以提高股東回報。

該行還在研究出售加拿大業務的可能性。在平安保險的施壓下，該行正努力精簡業務，以提高利潤。

匯豐也指出，上季業績也受到11億美元不良貸款提撥準備的影響。

匯豐周二表示，增加派息來支援股東的計畫出現了障礙，在公司恢復到能夠股票回購和派息之前，該行需要將13.4%的核心資本比例，再往上提高到14%以上。將透過增加營收和管理成本的方式，在明年上半達成上述目標。

匯豐第3季營收為116.2億美元，低於去年同期的120億美元。