商總主席賴正鎰今日表示，大陸順利產生了未來的領導團隊，新團隊當今最重要的應該是持續改革開放，做好穩定社會經濟為主。過去因疫情影響而採取必要的嚴格隔離措施，但相對也對兩岸台商與台幹往來非常不方便，對於企業經營管理影響相當大，台商企業主三年來都很著急，希望能在疫情回穩後，兩岸都加速放寬邊境防疫措施，兩岸繼續交流，建立良好互動關係。

賴正鎰說，最近看到大陸的航空公司已經開始規劃國際航線，以及開放旅行社著手規劃國際旅遊行程，而且德國總理蕭茲也在11月初率團訪問大陸，他相信在做好疫情管理，朝著慢慢放寬邊境的政策，將更有助於經濟發展。

賴正鎰指出，過去兩岸旅遊往來人次在2015年達到最高峰，台灣有10個據點，大陸有61個直航城市，每周兩岸客貨運飛航班次超過890個航班，當年大陸來台有418萬4102人次，台灣去大陸有340萬3920人次，兩岸往來就將近760萬人次。

但因為新冠疫情的關係，目前僅剩下4個城市5個據點，兩岸旅遊幾乎中斷，僅剩下部分台商台幹返台過年過節，近來疫情已經漸漸穩定下來，希望兩岸能在做好防疫情況下，放寬防疫措施，甚至重新開放邊境，儘快回復到過去的旅遊盛況。

賴正鎰表示，商總過去每年接待大陸來訪的大小經貿團，超過一百個團體，希望兩岸能恢復對話，歡迎各個省書記或省市長組團到訪台灣，相信對於兩岸經貿往來會更有幫助。

因為過去大陸多省領導到台灣訪問，都會採購當地農特漁牧產品，台灣水果檢疫檢驗獲准入大陸的品種多達22種，但是現在都沒有了，連虱目魚跟石斑魚也停止，現在減少銷路後，農漁民都很艱苦，盼能恢復銷路。

根據最新統計，今年前三季，大陸與台灣貿易額累計約2460億美元，年增3.2％。其中，台灣出口到大陸1829億美元，約佔台灣貿易總額的43％，台灣對大陸的貿易順差約1300億美元。另外台灣對大陸獲准投資金額，前三季累計達30.47億美元，較去年同期28.6億美元，年增6.5％，顯見兩岸貿易依存度之高，經貿關係可說是密不可分。

賴正鎰說，台商希望兩岸和平發展，在「九二共識」下持續推動穩定交流與發展，全球企業跟台商都不可能放棄大陸14億人口的廣大市場，尤其是台灣有很多青年希望到大陸去就學、創業，商總會繼續扮演兩岸工商界溝通橋樑，持續兩岸各項交流與合作，聯手一起賺世界的錢。