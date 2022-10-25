胡男說，他13歲的老狗被活活打死，解剖報告顯示是胰臟、內臟破裂大量出血而死。（翻攝自臉書社團「爆料公社」／李奇叡新北傳真）

新北市永和區一名31歲胡姓男子控訴，19日凌晨3時許帶著3隻寵物犬到仁愛公園散步，沒想到行經該處的41歲陳姓男子，竟突然持甩棍攻擊，追打不成轉往攻擊其中一隻博美犬，將其活活打死，後續警方通知陳男到案，陳男供稱，被胡男寵物犬嚇到後雙方爆口角，胡男抽出甩棍攻擊，他為了自衛才會奪取甩棍攻擊，雙方各執一詞，全案依傷害、毀損罪嫌函請偵辦。

胡男在臉書社團「爆料公社」發文指出，他一如往常帶3隻小狗去仁愛公園散步，卻突然遭到陳男持甩棍攻擊，他在衝突過程中逃離，陳男遂轉移目標，把他13歲的老狗活活打死，解剖報告顯示是胰臟、內臟破裂大量出血而死。

警方表示，當下接獲通報後，將胡男帶返派出所完成報案程序，確認胡男於閃躲過程中，造成頭部外傷、左肩部及左上臂挫傷、左手掌擦傷、雙腳踝扭傷等傷勢，另衣物殘留血跡部分已通報鑑識小組攜回比對分析。

警方調查，胡男和陳男並不熟識，且近期也無與人發生嫌隙或是財物糾紛，經調閱監視器後，掌握車主身分，確認陳男為車主胞弟後，通知到案。後續因通知多次未果，故請偵查隊製發通知書，全案依傷害、毀損罪嫌函請偵辦，至於陳男虐死博美犬部分，則同步通報新北市動保處處理。

不過陳男反駁，他當時在公園內散心時，被胡男遛的狗嚇到，兩人爆發口角，胡男過程中抽出甩棍攻擊，並噴灑辣椒噴霧，他為了自衛才奪取甩棍，過程頭部、左手臂也被打傷，但監視器畫面顯示，陳男確實緊追胡男，而胡男慌亂中鬆開牽繩，才會讓3隻狗離開身邊。

胡男控，陳男住在土城卻多次跑來仁愛公園，還有一名長輩最近早晨去公園運動時，也險遭陳男手持木棒攻擊，警方表示，長輩差點被攻擊的部分尚未接獲報案。