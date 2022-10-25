高揚凱表示，與塔綠班「戰到底」戰鬥力爆棚，也是獲得多數鄉親支持的理由。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱認為，紀念台灣光復節的最好方式，就是發起「台灣再光復運動」，也就是在11月26日用選票下架塔綠班。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

今天是台灣光復節，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱表示，目前台灣在塔綠班主政下，從防疫亂象、經濟衰退、民生凋蔽、到民主大開倒車，連挺綠大國師李遠哲都看不下去，炮轟總統小英；民進黨執政的無能、傲慢、蠻横，幾乎已到天怒人怨、怨氣冲天的地步。

高揚凱認為，紀念台灣光復節的最好方式，就是發起「台灣再光復運動」，也就是在11月26日用選票下架塔綠班，把廉潔、清明、有效能的政治還給人民，讓台灣再一次光復。

高揚凱陣營最近推出新一波文宣，以「下架塔綠班！戰，就對了！」為主軸，提出「力挺9高揚凱的理由」，包含「正在地」，是支持高揚凱的第一個理由；高家住文山區興隆路二段，小學到高中都就讀在地學校，也是馬總統的好厝邊，是真正的「在地囝仔」，值得父老鄉親信任與栽培；高揚凱承諾當選後，在景美、木柵與大安都要設立服務處，「鄉親有事，就是揚凱的事」，服務做好做滿、絕不「落跑」，9是高揚凱。

高揚凱說，「最挺蔣萬安」，也是支持他重要理由，自參選以來，堅定支持蔣萬安代表藍營參選台北市長，透過實際行動挺萬安，從率先推出與蔣萬安合體、推出充滿戰鬥氣息的戰鬥看板及公車廣告，到兩人攜手走遍大安、文山大小活動與掃街拜票，皆可發現高揚凱與蔣萬安並肩奮戰、合作無間，堪稱最挺蔣萬安的市議員候選人；蔣、高兩人有好交情，也有好默契，未來在市府、議會分進合擊，要讓選民鄉親找回台北首都的光榮感。

高揚凱表示，與塔綠班「戰到底」戰鬥力爆棚，也是獲得多數鄉親支持的理由，面對民進黨天怒人怨、罄竹難書的荒唐執政，他「主動接戰、正面迎戰」、不懼戰、敢戰又能戰，師法青壯代戰將謝龍介，針砭時事拳拳到位，推出譏諷陳時中的「幹話王撲克牌」、又掛出「用選票封存陳時中30年」看板，「戰鬥凱」標誌實至名歸，下架塔綠班，「戰，就對了」。

此外，「端牛肉、拚政見」更是高揚凱有別於其他候選人的特色；政見相當具體，舉凡「生育補助一胎十萬」、「危老建築健檢與增設電梯及無障礙設施補助」、「提高重陽敬老金」、「推動社區診療所」、「捷運環南線南段盡速通車」等，皆是高揚凱的施政目標；政見「牛肉」看得到，吃得到。

高揚凱認為，在2024「台灣再光復」之前，先「光復台北」成為最重要的前哨戰；高揚凱將與蔣萬安攜手奮戰，全力以赴力拼到底，完成「光復台北、榮耀首都」的戰鬥目標。