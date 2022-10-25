九合一地方公職人員選舉將於11月26日投票，根據苗栗縣政府民政處統計，初估縣長選舉人數約44萬6千餘人、首投族則有首投族1萬8700多人。

苗栗縣選舉委員會統計，下屆各級候選人共有943人登記參選，縣長有5人登記、鄉鎮市長34人，議員登記有72人、代表315人、村里長517人。

在鄉鎮市長選戰中，全縣18鄉鎮市中，共有苗栗市、南庄鄉、三義鄉、卓蘭鎮、西湖鄉及泰安鄉等6個鄉鎮市長是同額競選，是苗栗縣地方基層選舉，近年來出現最多同額競選的一次。另外，在代表選舉有10人同額競選、村里長則有91人，以公館鄉最多，有10位村長同額競選。

苗栗縣政府民政處戶政科長沈欣怡表示，經過初步估算，苗栗縣長選舉人數有44萬6306人、縣議員44萬6202人、鄉鎮市長44萬5913人、村里長44萬5337人，首投族有1萬8797人，預計11月6日選舉人數造冊完畢，11月18日會再公告正確選舉人數。