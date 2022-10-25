陳時中競總示黃珊珊手諭批 北市財政紀律崩壞 柯P當皇帝，珊珊想當女王。陳時中競總提供

陳時中競總示黃珊珊手諭批 北市財政紀律崩壞 柯P當皇帝，珊珊想當女王。陳時中競總提供

陳時中競總示黃珊珊手諭批 北市財政紀律崩壞 柯P當皇帝，珊珊想當女王。陳時中競總提供

陳時中競總示黃珊珊手諭批 北市財政紀律崩壞 柯P當皇帝，珊珊想當女王。陳時中競總提供

陳時中競總示黃珊珊手諭批 北市財政紀律崩壞 柯P當皇帝，珊珊想當女王。陳時中競總提供

陳時中競總示黃珊珊手諭批 北市財政紀律崩壞 柯P當皇帝，珊珊想當女王。陳時中競總提供

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部召開記者會，總幹事吳思瑤出示證據表示，台北市長柯文哲與副市長黃珊珊無視市府財政紀律，動用第二預備金，更挪用各局處預算，竟只憑黃珊珊一則手諭即「由上而下」、規避議會監督來舉辦 「2022 台北城市博覽會」。吳思瑤痛批，柯文哲是在當皇帝，黃珊珊想當女王，用聖旨、手諭踐踏了民主法治國家的財政紀律。

陳時中競總今召開「柯市府財政紀律崩壞 黃珊珊手諭辦城博」記者會，吳思瑤指出，台北市此次的城市博覽會，12天僅來了10.5萬人次，原本只告知花費8610萬，直到在台北市議員的追查下，才發現許多拆預算、藏預算的情況，真實數字耗資高達1億694萬，相較基隆城市博覽會10天就來了101萬人次才花費4000萬，新竹城市博覽會9天吸引25萬人次花費5400萬，而其他城市都是循程序辦理，辦得好就有讚聲，唯獨台北市只有罵聲。

吳思瑤說，整個台北市政府都是黃珊珊的競選總部，這不是帶風向，也不是惡意攻擊，而是一再被驗證的事實。

吳也拿出基隆市政府預算書對照，請大家看看基隆市城博是如何循預算法和地方自治法來辦理，不是像台北市城博，僅僅靠著黃珊珊一紙手諭，規避監督跟議會把關，更違反行政中立，應該向台北市民道歉。

台北市議員吳沛憶表示，台北城博預算從來沒有送到市議會給議員檢視，動用的二備金市府又說只有4900萬因此免送議會，所以連二備金的使用，議員也從來沒看過，直到台北市政府政風處的調查報告出來，他們才知道台北市城博總金額高達上億元。

她說，從報告中更可以看到不只是挪用15個局處的預算，動用了第一跟第二預備金，甚至使用了捷運萬大線的特別預算。市政府是不是排擠其他業務的預算？還是市政府本來就是浮列預算？就為了柯文哲、黃珊珊的一句話要辦城市博覽會？

台北市議員簡舒培指出，政風處揭露這個報告給大家，甚至政風處長在接受質詢的時候，曾經講過台北市城博會是「由上往下，非由下而上」的專業評估。這一紙手諭就能動用900萬，甚至之後到上億元的預算，這根本沒有財政紀律，這一億多的預算，參觀的人又那麼少，根本是「柯文哲的畢業典禮，黃珊珊的紅地毯」，憑什麼要人民給掌聲。

簡舒培也出示台北市交通號誌控制箱的照片，在城博會前後被市政府貼了許多城博會的宣導，台北市總共做了100面，花了9萬零860元，像這樣的預算藏在各局處裡，這算是黃珊珊後來回應時所說的「新計劃」嗎？