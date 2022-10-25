國民黨籍的謝國樑參選基隆市長之後，陸續公佈許多政見，他表示接下來關鍵的30多天，自己將會再次說明並統整回顧之後想要為基隆做的事情，今（25）日第一個要回顧的，是他的參選初衷，就是打造基隆成為亞洲最有愛城市，給予身心障礙者最多的包容與關懷。

首先，針對「天使券」的部分，謝國樑說一座最有愛的城市，必須有最無礙的環境。「天使券」將會類似消費券、振興券概念，發放給身心障礙的市民朋友使用，希望未來在天使券的帶動下，不管是計程車、餐廳、商店，都會有一批身心障礙友善的店家，提供最有愛的服務。

此外，謝國樑提及「無障礙空間」的部分，他說未來會從基隆廟口周邊做為無障礙商圈的示範點，鼓勵身心障礙朋友勇敢踏出家門，歡迎更多外縣市或甚至國外的身障朋友到基隆，自由地在友善環境中消費，同時也能與高齡化社會接軌，推嬰兒車逛街的父母也能暢行無阻，感受基隆人與基隆商家的熱情與有愛，期盼與商家共同打造友善環境。

至於「低底盤公車」，謝國樑指出，過去兩年多，他因為創立小愛爸爸公益平台的關係，也陪同輪椅族的朋友搭乘公車、到廟口進行無障礙路面的會勘、組建低底盤公車的Line群，非常了解目前實際情況與需求，基隆的低底盤公車確實有需求。謝國樑也規劃提升「身心障礙者專用停車位」的數量，希望能夠大幅提升身心障礙朋友行的安全與環境，讓身障朋友能夠更便利的出行。

謝國樑表示，選舉已進入白熱化階段，也看到各個候選人不斷端出政見。他自認許多政見都是早於其他候選人提出，不僅準備充足也有完整規劃；不像有其他候選人到了近兩個月才跟隨腳步，不斷提出相關雷同的規劃。「相信透過政見，基隆民眾能夠判斷出候選人的真誠與熱心，這些政見，國樑也一定會做到！」