隨著入境隔離政策放寬及海外自由行開放，星展銀行（台灣）宣布推出系列信用卡刷卡優惠，新戶申辦「星展飛行世界商務卡」，不僅可獲得首刷禮飛行積金10,000點，再加碼享消費NT$10即累積飛行積金1點的快速累哩優惠。偏好現金回饋的卡友則可申辦「星展eco永續卡」，除享國內消費最優2%、海外消費最優3%現金積點回饋，綁定使用Apple Pay刷滿NT$1,000更可獲得1,000點現金積點。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，儘管過去三年受疫情挑戰，星展銀行（台灣）依舊持續投資台灣，從數位創新、環境永續的角度出發，專注於提供滿足客戶需求的產品與服務。近來隨著台灣邊境解封，我們更順勢推出貼近消費者需求的信用卡權益，成為卡友國內外消費的最佳夥伴。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，透過內部數據觀察，今年第三季每月平均海外旅遊相關刷卡消費金額為去年每月平均消費的3倍；其中於海外持實體卡片交易之消費金額更是去年每月平均的5倍，顯示卡友旅遊需求強勁。因應邊境開放，星展銀行（台灣）也推出完整的海內外信用卡優惠禮遇，滿足卡友需求。

「星展飛行世界商務卡」提供海外消費每NT$15／國內消費每NT$18累積1點飛行積金之優惠累哩禮遇，一直是偏好快速累積飛行哩程消費族群的首選信用卡。歡慶邊境開放，新戶申辦「星展飛行世界商務卡」除享首刷禮10,000點飛行積金外，即日起至2022年12月31日，更享核卡90天海內外消費NT$10即可累積1點飛行積金之加碼回饋，每月最高累積上限2,000點。

此外，即日起至2023年12月31日止，持「星展飛行世界商務卡」購買日本航空商務艙機票，除可享有NT$19,000起之優惠價格，還可再享商務艙機票限量9折、免費機場接送、免費高鐵商務艙車票暨接送，或免費日本Wifi網路漫遊12天等好禮四選一優惠。

「星展eco永續卡」為亞洲首張使用生物可分解材質製作的信用卡，為喜愛現金回饋之卡友提供國內消費最優2%、海外消費最優3%的現金積點回饋。即日起至2022年12月31日，新戶成功申辦「星展eco永續卡」並於核卡後30天內完成註冊星展Card+ app及申請電子帳單，綁定使用Apple Pay刷卡消費達NT$1,000元，即可享首刷好禮四選一，選項包括：1,000點現金積點（相當於NT$1,000元刷卡金）、Apple AirTag、多功能氣炸鍋，或時尚輕旅20吋ABS行李箱。