18歲男北宜公路壓車過彎慘噴飛 無辜騎士衰遭波及 13:472022/10/25 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18歲蔡姓男子壓車過彎，卻直接失控滑至路旁，撞上坐在機車上的18歲李姓男子。（警方提供／李奇叡新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18歲蔡姓男子壓車失控。（警方提供／李奇叡新北傳真） 蔡男車輛直接撞上路旁騎士，現場一片狼藉。（警方提供／李奇叡新北傳真） 新北市坪林區北宜公路32.7公里昨上午11時44分左右發生交通事故，18歲蔡姓男子壓車過彎，卻直接失控滑至路旁，撞上坐在機車上的18歲李姓男子，導致李男腿部瘀青，肇事的蔡男則右手骨折，送醫救治後並無大礙。 警方調查，蔡男並無酒駕，事故詳細原因仍待釐清，但針對蔡男危險駕車的方式開罰，依道路交通處罰條例第43條製單告發，可處新台幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並吊扣牌照半年。 重機壓車「後輪離地」自摔撞牆 追焦照曝光網笑：值得了 美中戰略競爭失控 藝FUN券常態化 18歲每人補助1200 #北宜公路 #車禍 #壓車 #過彎 #18歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台7線明池段傳人車遭埋 18歲少女失聯5天 土石堆尋獲機車 21:552022/10/20 社會 18歲不識愁滋味 04:102022/10/25 政治要聞 18歲公民權過關還差81萬票 吳怡農：中間選民成關鍵 12:232022/10/25 政治 驚悚畫面曝！竹東轎車失控撞進超商駕駛身亡 無辜女客送醫 09:222022/10/21 社會 U23棒球國手開車未禮讓撞翻機車 遭控不聞不問挨告 20:142022/10/21 社會 藝FUN券常態化 「這族群」明年優先補助1200元 11:382022/10/24 生活 加強防禦駕駛概念 桃園首創自行車危險情境VR體驗系統 17:492022/10/20 寶島 時論廣場》美中戰略競爭失控（呂志翔） 20:462022/10/21 時論廣場 挺18歲公民權！陳其邁復刻「抓漏廣告」 網大讚：超有創意 20:052022/10/24 政治 雲林逆子酒後失控 持棍猛K頭活活打死75歲老母 16:202022/10/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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