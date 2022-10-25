18歲蔡姓男子壓車失控。（警方提供／李奇叡新北傳真）

蔡男車輛直接撞上路旁騎士，現場一片狼藉。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市坪林區北宜公路32.7公里昨上午11時44分左右發生交通事故，18歲蔡姓男子壓車過彎，卻直接失控滑至路旁，撞上坐在機車上的18歲李姓男子，導致李男腿部瘀青，肇事的蔡男則右手骨折，送醫救治後並無大礙。

警方調查，蔡男並無酒駕，事故詳細原因仍待釐清，但針對蔡男危險駕車的方式開罰，依道路交通處罰條例第43條製單告發，可處新台幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並吊扣牌照半年。