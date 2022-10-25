移民署為了配合鬆綁邊境及檢疫措施，25日宣布2020年3月21日以前入境且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民，10月5日自動延長停留期限30日後，將不再予以自動延期，最後1次延長將於11月5日到期，外國人最慢須在11月30日前離境。

移民署說明，過去2年多來針對2020年3月21日入境的合法外來人口，逐月予以自動延長停留期限30日，共計協助42萬餘人次在疫情嚴峻期間得以安心在台生活，不因邊境嚴管無法再入境而影響親人團聚及工作推動，並減少再入境的檢疫負擔及國際人流移動而引起的感染風險，且當事人不須前往移民署服務站申請延期，貼心便民又兼顧防疫需求；考量國際間已逐漸恢復正常運作，邊境也穩健逐步開放，故配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，停止自動延長停留期限措施。

移民署表示，未來不再給予自動延長停留期限，外國人應在屆期前離境，但為了讓外來人口安排離境規劃及行程，將給予一段寬限期，自動延長停留期限措施適用對象的停留期限於今年11月30日前到期者，應在11月30日前離境，另外12月1日以後到期的外國人，應在自動延期後的合法停留期限屆滿日前離境。