梨山地區候選人宣誓反賄選 建立示範端正選風

梨山地區11位候選人簽名，連署「疼惜梨山、不買票、不賣票」，共同反賄選。（羅進玉提供）

年底九合一大選進入最後衝刺，為杜絕賄選歪風，台中市和平區長吳萬福25日率和平區第三選區候選人共11人，在梨山賓館前舉辦宣誓「不買票、不賄選」。吳萬福強調，這是當地候選人自發性舉辦的反賄選活動，梨山是和平最偏遠的地區能扮演領頭羊，建立良好示範並藉此端正選風。

台中市和平區第三選區（梨山里、平等里），尋求連任的區民代表有林永富、羅進玉、林居財及參選代表的平等里長詹森；還有平等里長候選人林春娟、梁韶陽、黃水木；梨山里長候選人賴盛功（現任里長）、高朱強森、張守宏，連同競選連任的和平區長吳萬福等共11人。

吳萬福等人，今天上午在梨山賓館前共同宣誓：「天地為鑑，承諾謹遵法令，乾淨選風，不買票、不賣票、不賄選，如違誓言，願受最嚴厲的法令制裁」。

和平區代表羅進玉指出，這項反賄選活動是他所發起，梨山因地處偏遠賄選查緝不易，每到選舉許多居民也期待「小確幸」，每屆也都有候選人因買票遭到法辦；上次選舉雖舉辦反賄選宣誓，但並未全員參與連署，今年梨山及平等里全部候選人都參與連署反賄選，這是一個里程碑希望梨山會愈來愈好。

羅進玉表示，大家都是梨山地區的候選人，為了大梨山的發展既合作又競爭，當選是一時的，人格是一輩子！原本宣誓要斬雞頭，但基於保護動物改為簡單隆重的宣誓儀式，以「天地為鑑」絕對不要買票，大家都乾乾淨淨的選舉，為梨山地區選舉樹立風範。