為推廣智慧教育，台灣師範大學科技應用與人力資源發展系與TKB台灣知識庫合作簽訂「教育AI應用：教師情緒表達與學生情感投入」研究合作備忘錄，讓教學或學習更適性化。

台師大科技系教授孫弘岳為本次研究案主導人。他表示，後疫情時代遠距教學成為常態，學生情感投入程度決定學習成效，而影響情感投入關鍵是授課當下老師的用詞、語調、臉部表情動態等被學生感受到的情緒。

孫弘岳提到，台灣知識庫在數位學習深耕12年國教素養導向課程、就業課程到終身學習等，辦學績效榮獲優質口碑，為持續教學品質優質化，特與科技系合作，將數位學習同步直播、非同步預錄等數位精品課程共計120位教師參與，預期能建構教學品質診斷模式，提供更好學習服務績效。

台師大科工學院院長鄭慶民說，科技與工程學院是師大很特別的學院，包含科技與人資、工業教育、電機工程等多元的系所專業，且擁有優秀和充沛人力資源，相信結合業界資源，能將兩方各自擅長部分融合，將優點最大化。

針對此次智慧教育合作，台灣知識庫董事長邱昌其提出教育即服務(education as service)概念。他指出，AI人臉辨識除可增進並掌握教學狀況，也可提供學生在學習理解程度，隨時調整教學節奏和學習內容，並透過巨量分析技術，掌握學生學習表現，來翻轉傳統客製化課程的認知。

邱昌其也說，這次合作成果在明年8月正式發表後，將給中華未來學校教育學會辦理中小學教育推廣計畫，以利我國智慧教育邁向新紀元。