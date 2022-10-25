美系外資針對DDI產業出具最新研究報告，認為該產業可能看到進一步的盈利下滑，主要是低估定價壓力以及毛利率收縮，且壓力已經蔓延到封測以及晶圓代工廠，個股中，維持聯詠(3034)減碼評等、目標價161元；譜瑞-KY(4966)加碼評等、目標價960元；世界(5347)重申減碼評等、目標價65元。

美系外資表示，早在先前就預估，第3季不會是DDI(面板驅動IC)的定價低谷，隨著市場的發展，DDI產業可能看到再進一步得盈利下滑，主要是低估定價壓力以及毛利率的收縮。在短期內，確實看到DDI 前景有所回穩，尤其是電視用LDDI(大尺寸驅動面板IC)，然而，依舊預計下降趨勢將持續到2023年。

美系外資表示，目前下修趨勢的壓力正在進一步蔓延到封測以及晶圓代工廠，由於明年第一季可能會出現因為代工價格折扣導致的價量齊跌。消費者終端市場需求進入第4季仍然低迷，包括智慧手機、電視、筆記本電腦，每周進行一次訂單調整。TV DDIC現在有大約9到12周的庫存，但由於晶圓減產，庫存正逐漸下降，預計LDDI第4季定價下降0~5%。TDDI現在庫存仍然很高，預計第4季價格仍將下降中高個位數。至於OLED DDI定價則仍處於高位，自9月以來首次下降。

美系外資表示，以個股來說，在持續的DDI定價壓力下，壓力尚未完全反映在聯詠的財務狀況中，故維持減碼評等、目標價161元；譜瑞-KY則有鑑於嚴格的庫存管理以及未來有蘋果OLED TCON機會，故維持加碼評等、目標價960元；世界則因2023年將面臨定價能力的喪失和不斷增加的折舊負擔，恐壓縮毛利率，故重申減碼評等、目標價65元。